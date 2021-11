COP26, startups e innovaciones “verdes”

Es un evento global que se realiza anualmente y al que asisten grandes liderazgos del mundo, aunque muchas de las discusiones más relevantes son protagonizadas por ministros y funcionarios competentes en asuntos ambientales. En éste se reúnen cerca de 196 países, más la Unión Europea, para iniciar estrategias que contrarresten el calentamiento global y fortalecer las anteriormente establecidas. Cada edición tiene sus propias metas y líneas de acción, al igual que su sede y clasificación por número. La de este año es la COP26, que ocurrirá a fines de mes en Glasgow (Escocia), bajo la dirección del Reino Unido y de nuestro país, como anfitriones.

Este encuentro en particular es esperado con ansias, al haber sido suspendido en 2020 por la pandemia, las urgencias e incertidumbre del Covid-19, registrando casi dos años sin negociaciones globales sobre la situación climática. Es por esto que sus lineamientos son ambiciosos, sumándole las advertencias de la comunidad científica durante el último año, como el informe del IPCC.

Dentro de sus objetivos se encuentra poner límite al aumento de la temperatura planetaria, por debajo de los 1,5ºC ó 2ºC a partir de los niveles preindustriales; exigir el fin del uso y expansión de los combustibles fósiles, del carbón y de la deforestación; la transición hacia los vehículos eléctricos; la inversión en energías renovables y por último, las nuevas maneras para salvaguardar los ecosistemas.

Me detengo en este último punto ya que, pese a que por momentos no la notemos —o sí, pero es tan rápida que en poco tiempo se vuelve común—, la innovación es crucial para deparar un medio ambiente idóneo para las próximas generaciones. Es uno de los principales insumos del triple impacto y si bien las grandes compañías son capaces de ejecutarla, es en las startups donde brota con suficiencia y versatilidad. En negocios más ágiles y directos para responder a la incertidumbre medioambiental.

No por nada, diez de ellas hoy participan del desafío “Tech for our Planet”, organizado por la COP26, donde cada una se presenta con un piloto y el potencial de su propuesta para repercutir positivamente en el mercado mundial y en próximas ediciones de este encuentro. Dentro de las participantes se puede encontrar una plataforma que permite compartir alimentos entre vecinos y así evitar su desperdicio; una tecnología que vuelve inteligentes y eficientes los edificios comerciales; otra que promueve una agricultura consciente y sostenible, como también una base de datos que aspira a ser la más completa y robusta respecto a la biodiversidad de insectos.

Estas y otras innovaciones “verdes” demuestran el valor de las startups en este desafío ambiental. Las últimas ediciones de la COP han exhibido las diferencias entre hemisferios con respecto a estos temas, buscando justicia climática sobre todo para los países más pobres, los que sufren mayormente las consecuencias de la actual situación, siendo los que contribuyen en menor medida a la contaminación de la Tierra. Creamos más en estos negocios que, como nos demuestra la experiencia, sí son capaces de cambiar el mundo.