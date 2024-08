¿Deben invertirse tanto en el extranjero los ahorros de pensión de los chilenos?

Permitir diversificar los activos (no poner todos los huevos en la misma cesta).

Y, otra vez, no hay otra opción. No existe en Chile una oferta suficiente de activos financieros nacionales – entendiendo por tales los activos negociables y líquidos, tal y como exige la normativa – para alimentar las necesidades de inversión. La bolsa de Santiago es “pequeña” y no nos atrevemos a incentivar demasiado al Estado a aumentar el déficit público y por tanto a emitir más bonos.