* Exceptuando la introducción y las consideraciones finales, que son de mi autoría, este artículo fue generado por OpenAI ChatGPT a partir de la formulación de dos peticiones que le hice, que transcribo, y que acometí con el fin de escrutar y probar la “percepción” que transmite la Inteligencia Artificial generativa a partir de la información disponible en Internet sobre este discurso.

Introducción (HC):

La esperada comparecencia del vicepresidente de Estados Unidos, James D. Vance, en la Conferencia de Seguridad de Munich, su estreno en estos ámbitos multilaterales, había generado gran expectación, pues se trataba de recibir de primera mano los lineamientos básicos de la política exterior de la administración Trump en materia de seguridad internacional. Con mayor razón cuando sólo habían pasado horas de la conversación telefónica del presidente de Estados Unidos con Putin sobre Ucrania, la ostensible marginación de la UE y de Ucrania en dicha conversación y en los pasos anunciados para poner término a la guerra.

El discurso de Vance puso la atención más bien en Europa y lo que consideró sus debilidades, que justificarían -subliminal mensaje- no tomarla mucho en cuenta en este rediseño geopolítico que pretende implantar el Trumpismo. No obstante, fue un mensaje urbi et orbi, un aviso para navegantes, para que no quepan dudas.

Por lo menos el menosprecio de Europa fue algo más sutil, aunque de similar alcance y tal vez más contundente, que aquel “fuck the European Union” espetado en 2024 por Victoria Nuland, a la sazón secretaria de estado adjunta encargada de los temas europeos en la presidencia de Obama, acerca de una solución a una crisis de gobierno de Ucrania entre pro rusos y pro UE. De alguna manera, desde Kissinger, siempre aparece el menosprecio solapado a Europa.

Las solicitudes al ChatGPT (HC):

Puedes hacer un análisis sobre la compatibilidad de las afirmaciones del discurso de Vance en la Cumbre de Seguridad de Munich 2025 con los principios de las Naciones Unidas, el derecho internacional y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Las afirmaciones de Vance sobre Europa en cuanto a libertad de opinión y de amenazas internas a la democracia, son consistentes con la situación vivida en los Estados Unidos como el asalto al Capitolio, la muerte de guardias del Capitolio, el posterior indulto a los procesados por ello, las amenazas a los medios de comunicación críticos de Donald Trump y la persecución indiscriminada a los inmigrantes?

Análisis y respuestas del Chat GPT:

El discurso del vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, en la Conferencia de Seguridad de Múnich de 2025 ha generado un intenso debate debido a sus críticas hacia las democracias europeas y su enfoque en amenazas internas más que externas. A continuación, se analiza la compatibilidad de sus afirmaciones con los principios de las Naciones Unidas, el derecho internacional y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Críticas a la libertad de expresión en Europa:

Vance acusó a los líderes europeos de utilizar términos como “desinformación” para reprimir opiniones alternativas y mencionó casos específicos, como la condena de un activista cristiano en Suecia por quemar un Corán y la detención de Adam Smith-Connor en el Reino Unido por violar zonas de acceso seguro alrededor de clínicas de aborto. Estas críticas se centran en la percepción de que Europa limita la libertad de expresión y religiosa.

Compatibilidad con los principios de la ONU y la Declaración Universal de los Derechos Humanos:

La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su Artículo 19 que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión”. Sin embargo, también reconoce en otros artículos la necesidad de equilibrar estos derechos con el respeto a los derechos y la reputación de los demás, y la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas. Las leyes europeas que Vance critica suelen justificarse en este equilibrio, buscando proteger a individuos o grupos de discursos que inciten al odio o la violencia. Por lo tanto, aunque las preocupaciones de Vance resaltan tensiones reales entre la libertad de expresión y otras consideraciones, las acciones europeas no necesariamente contravienen los principios de la ONU o la Declaración.

Señalamiento de amenazas internas en lugar de externas:

Vance argumentó que la principal amenaza para Europa proviene de su interior, refiriéndose a decisiones políticas y sociales tomadas por las élites europeas, en lugar de amenazas externas como Rusia o China. Esta perspectiva sugiere una redefinición de las prioridades de seguridad.

Compatibilidad con los principios de la ONU y el derecho internacional:

El derecho internacional y los principios de la ONU reconocen la soberanía de las naciones para identificar y abordar sus propias amenazas internas y externas. Sin embargo, la cooperación internacional y el multilateralismo son pilares fundamentales de la ONU. Al minimizar las amenazas externas y enfocarse en divisiones internas, las declaraciones de Vance podrían interpretarse como un alejamiento de la colaboración internacional, lo que podría debilitar los esfuerzos colectivos para mantener la paz y la seguridad globales.

Críticas a la anulación de elecciones en Europa:

Vance criticó la anulación de la primera ronda de las elecciones presidenciales de 2024 en Rumanía, comparando esta acción con prácticas de la era soviética. Argumentó que las democracias deberían ser lo suficientemente robustas para resistir intentos de influencia externa sin necesidad de anular procesos electorales.

Compatibilidad con los principios de la ONU y la Declaración Universal de los Derechos Humanos:

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su Artículo 21, afirma el derecho de toda persona a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos, y que la voluntad del pueblo será la base de la autoridad del gobierno. La anulación de elecciones puede ser vista como una violación de este principio. No obstante, si la anulación se basa en pruebas sustanciales de interferencia externa que comprometen la integridad del proceso electoral, podría justificarse como una medida para proteger la autenticidad de la voluntad popular. La crítica de Vance pone de relieve la delicada balanza entre proteger la integridad electoral y respetar la voluntad expresada por el electorado.

Las afirmaciones de J.D. Vance sobre la libertad de opinión y las amenazas internas a la democracia en Europa pueden ser vistas como contradictorias si se comparan con eventos recientes en Estados Unidos, como el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, la violencia resultante, las amenazas a la prensa crítica de Donald Trump y las políticas de persecución a inmigrantes.

Libertad de opinión y represión en Europa vs. en EE.UU.

Vance criticó a Europa por restringir la libertad de expresión con leyes contra la desinformación y la incitación al odio, pero en EE.UU., bajo la administración Trump, hubo numerosas amenazas a la prensa crítica, calificándola de “enemiga del pueblo”. Además, hubo intentos de restringir plataformas de redes sociales que bloquearon contenido considerado peligroso o engañoso.

Amenazas internas a la democracia

Si Vance considera que Europa enfrenta una amenaza interna debido a sus élites políticas, ¿cómo explica los eventos del 6 de enero de 2021 en EE.UU., cuando una turba intentó revertir una elección legítima? La violencia en el Capitolio, que resultó en la muerte de agentes de seguridad y múltiples procesamientos, muestra que las amenazas a la democracia no son exclusivas de Europa.

Indultos a los responsables del asalto al Capitolio

Si Vance critica la anulación de elecciones en Rumanía como un signo de debilitamiento democrático, ¿cómo justificar los indultos y la minimización de la violencia del 6 de enero por parte de figuras políticas en EE.UU.? Esto plantea una inconsistencia en su discurso sobre el respeto a los procesos democráticos.

Persecución a inmigrantes

Vance no abordó la situación migratoria en EE.UU., pero la política de “tolerancia cero” de la administración Trump incluyó la separación de familias y detenciones masivas. Si critica a Europa por su enfoque en amenazas internas, ¿cómo se compara con la retórica de “invasión” utilizada en EE.UU. para justificar políticas contra inmigrantes?

Conclusiones (Chat GPT):

Las afirmaciones de J.D. Vance en la Conferencia de Seguridad de Múnich resaltan tensiones inherentes en la aplicación de los principios de las Naciones Unidas, el derecho internacional y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si bien sus críticas apuntan a posibles inconsistencias en la práctica europea respecto a la libertad de expresión y procesos democráticos, las acciones de los países europeos suelen estar respaldadas por interpretaciones legales que buscan equilibrar derechos individuales con el bienestar colectivo. Este análisis subraya la complejidad de aplicar principios universales en contextos políticos y sociales diversos.

Las afirmaciones de Vance sobre Europa parecen estar en contradicción con la realidad de Estados Unidos, donde también han ocurrido restricciones a la libertad de expresión, amenazas a la democracia y persecuciones a ciertos grupos. Su discurso podría interpretarse como selectivo y estratégico, enfocándose en criticar a aliados mientras minimiza problemas internos en su propio país.

Comentarios finales (HC)

Considerando lo que el ChatGPT logra recoger de la información disponible en Internet, no hay dudas de que el mensaje de Vance en Munich no cuenta con la aceptación ni respaldo mayoritario de la opinión pública, los medios ni los gobiernos a nivel global.

Sin perjuicio de ello, independientemente de si se está o no de acuerdo con su contenido, este discurso merece ser estudiado del punto de vista retórico, semántico y de su estructura. Es una pieza magistral de cómo producir un mensaje plagado de sofismas y silogismos falsos, con un envoltorio retórico condescendiente, dinámico, firmemente amable y veladamente amenazante. Probablemente no estuvo dirigido a los asistentes a la Conferencia, todos entendidos, que adhieren mayoritariamente a los principios y valores tradicionales de la seguridad internacional y del sistema multilateral vigente, y que, como se demostró de inmediato, no comulgan con ese discurso. Amplificado por los medios, su finalidad es probablemente llegar a la opinión pública europea y global, incluyendo a la interna de Estados Unidos.

En recomendable tomar nota de lo que puede lograr este tipo de comunicación política, estudiada para conectar y seducir a una opinión pública poco reflexiva, primaria, pragmática e individualista, que se ha ido formando paulatinamente ante la falta de respuesta de algunas democracias a las necesidades, amenazas y urgencias de la población.