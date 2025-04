Las infancias invisibilizadas

En los registros oficiales de salud en Chile, hay niños y niñas que han sido invisibilizados. No porque no existan datos sobre ellos, sino porque la información disponible es fragmentada, poco representativa o no refleja adecuadamente sus contextos culturales. Son niños y niñas pertenecientes a pueblos originarios o que han migrado junto a sus familias, cuyas realidades muchas veces escapan de los promedios que orientan las políticas públicas.

Esta invisibilidad parcial no es solo un problema técnico: limita nuestra capacidad de comprender y atender las necesidades de una infancia diversa, que sigue estando al margen de muchas decisiones que se toman en su nombre.

Los pocos datos que hay son desalentadores en términos sociales. Por ejemplo, los niveles de asistencia al sistema educativo convencional apenas llegan a 16,3% y 25,7%, respectivamente, en comparación con la realidad de los niños y niñas nacidos en Chile y que no pertenecen a algún pueblo indígena. Si a eso se le suma que son víctimas de mayores índices de pobreza multidimensional, hacinamiento y condiciones de saneamiento deficitarias, el panorama es aún peor.

Estos resultados evidencian la necesidad de desarrollar estrategias y planes de acción específicos en el ámbito sociosanitario de esta población, con el propósito de que se valoren sus particularidades y se logre reducir las brechas que perpetúan la inequidad.

Lo primordial es contar con fuentes de datos e indicadores biopsicosociales de alta calidad, que permitan una comprensión integral y precisa de las necesidades particulares de estas poblaciones en contextos vulnerables.

En la Escuela de Enfermería UC, con el patrocinio del Centro de Políticas Públicas UC, desarrollamos un trabajo cuyo objetivo fue analizar críticamente las fuentes de datos estadísticos e indicadores de salud biopsicosocial de las infancias indígenas y migrantes en Chile, para proyectar su impacto en la formulación y ejecución de políticas públicas en salud.

Urge implementar mejoras concretas que apunten a corregir la representatividad en las encuestas poblacionales, tanto para reconocer la situación de salud biopsicosocial de las infancias indígena y migrante en general, como para homogeneizar la metodología de los instrumentos aplicados, de manera que los indicadores puedan ser comparados prospectivamente. Hoy esto no sucede.

Los datos actuales ofrecen información que permite solo describir de manera parcial la situación, limitando las posibles mejoras. Lo que se necesita es que las fuentes de datos incorporen aspectos culturalmente sensibles como la salud mental, bienestar espiritual y la cohesión comunitaria. Además, agregar variables que provengan de una activa participación de las comunidades indígenas y migrantes para que validen las áreas temáticas e información culturalmente sensible y pertinente.

Al mejorar estos aspectos, no solo estaremos generando datos más precisos: estaremos reconociendo la dignidad de cada infancia, en su contexto, en su cultura, en su historia. Solo así podremos diseñar políticas públicas que no partan desde la homogeneidad, sino desde la comprensión profunda de la diversidad que habita en nuestro país.

Poner fin a la invisibilidad de las infancias indígenas y migrantes es, en última instancia, una forma de hacer justicia: de garantizar que todos los niños y niñas, sin excepción, sean vistos, escuchados y considerados en la toma de decisiones que marcarán su presente y su futuro.

