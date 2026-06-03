Arrau presenta plan de seguridad con 3 ejes y 26 proyectos

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, presentó ante la Sala del Senado el Plan Operativo de Seguridad Pública del Gobierno, una hoja de ruta con tres ejes: prevención, recuperación del control territorial y fortalecimiento institucional. La propuesta contempla siete focos de gestión, 39 acciones operativas y 26 proyectos de ley. Entre las prioridades están la Ley de Flagrancia, la Ley Antiencapuchados, cambios migratorios, modernización de Carabineros, nuevas normas para Gendarmería, aumento de dotación para la PDI y medidas sobre cárceles, fronteras y crimen organizado.

Kast ajusta equipo de seguridad y nombra dos subsecretarios

El presidente José Antonio Kast nombró a María del Pilar Giannini como nueva subsecretaria de Seguridad Pública y a Gonzalo Guerrero como subsecretario de Prevención del Delito, tras aceptar las renuncias de Andrés Jouannet y Ana Victoria Quintana. Según La Moneda, los cambios buscan reforzar la conducción institucional del Ministerio de Seguridad Pública y mejorar la coordinación estatal ante el crimen organizado, las incivilidades y otras amenazas. Giannini tiene experiencia en políticas de seguridad y coordinación policial; Guerrero fue jefe de gabinete de Interior y trabajó en integridad pública.

Matthei critica Registro de Vándalos y pide prevención

Evelyn Matthei cuestionó el Registro Nacional de Vándalos propuesto por José Antonio Kast y sostuvo que la seguridad no puede basarse solo en castigo. La exalcaldesa valoró las siete fuerzas de tarea anunciadas por el Gobierno, pero insistió en que la clave está en prevenir que niños y jóvenes entren a circuitos de violencia. Planteó recuperar barrios, fortalecer comunidades y abrir oportunidades en educación, deporte y cultura. También advirtió que, sin ese trabajo, seguirán apareciendo nuevos “soldados” reclutados a los 14, 15 o 16 años.

Ejecutivo de Santander detenido por vínculos con el Tren de Aragua

José Carlos Pérez Asencio, ejecutivo venezolano de Banco Santander desde 2019, fue detenido por la PDI en un allanamiento en dependencias del banco, en el centro de Santiago. La Fiscalía Metropolitana Sur lo investiga por presunta colaboración con una estructura del Tren de Aragua dedicada a la extorsión y al lavado de activos. La indagatoria apunta a cuentas usadas para recibir fondos ligados a cobros a dueños de locales nocturnos, especialmente en Bellavista, y mover recursos desde Chile hacia Colombia. El operativo suma 18 detenidos y Banco Santander dijo que ha colaborado con las diligencias.

Orrego es sobreseído en caso ProCultura y Fiscalía pagará costas

El 7° Juzgado de Garantía de Santiago decretó el sobreseimiento definitivo del gobernador Claudio Orrego en la investigación del caso ProCultura. La decisión llegó después de que la Corte de Apelaciones rechazara de forma unánime el desafuero solicitado en su contra. Su defensa afirmó que el tribunal acogió todos sus planteamientos, concluyó que los hechos no constituían delito y condenó en costas al Ministerio Público y al fiscal regional Juan Castro Bekios. Orrego celebró la resolución y dijo que su administración fue víctima de un delito, no parte de él.

Bachelet llega a China en busca de apoyo clave para la ONU

Michelle Bachelet llegó este martes a China en una etapa decisiva de su campaña para convertirse en secretaria general de Naciones Unidas. La escala en Beijing busca consolidar apoyos entre miembros permanentes del Consejo de Seguridad, tras una agenda en Londres y París. China aparece como actor central por su poder de veto y por señales favorables a una mujer al mando de la ONU. También toma fuerza un eventual viaje a Rusia para reunirse con Vladimir Putin, mientras la principal incógnita sigue siendo la postura que adoptará Estados Unidos.

Alejandra Mizala es electa rectora de la U. de Chile

Alejandra Mizala fue electa rectora de la Universidad de Chile para el período 2026-2030, tras imponerse en segunda vuelta a Francisco Martínez. La economista y ex prorrectora obtuvo el 60,93% de los votos frente al 39,07% de su contendor, en una elección realizada este martes 2 de junio y marcada como la primera completamente electrónica en la historia de la institución. En primera vuelta, Mizala había liderado con 42,72%. Tras el resultado, dijo recibir el respaldo con alegría, humildad y responsabilidad, y lo definió como un mandato colectivo para fortalecer y proyectar a la universidad.

Trump apoya a De la Espriella para balotaje en Colombia

Donald Trump felicitó al candidato presidencial ultraderechista colombiano Abelardo de la Espriella por su victoria en primera vuelta y le entregó su “respaldo completo y total” para el balotaje del 21 de junio. En Truth Social lo describió como un líder inteligente, fuerte y decidido, y dijo que, si llega a la Presidencia, impulsaría crecimiento económico, empleo, comercio, combate al crimen y narcotráfico, además de ley y orden. La Registraduría ratificó el 99,94% del conteo preliminar, mientras la misión electoral de la Unión Europea descartó manipulación.