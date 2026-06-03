Elenco original de “Neva” se reúne en Teatro Mori Bellavista para revisitar aplaudida obra chilena

Del 5 al 21 de junio, Teatro Mori Bellavista recibirá “Navegar por el Neva”, una reversión de la emblemática obra “Neva”, de Guillermo Calderón, que vuelve a reunir sobre el escenario a su elenco original —Trinidad González, Paula Zúñiga y Jorge Becker— junto a Tomás González, quien además asume la composición musical de esta nueva puesta en escena.

Estrenada en 2006, “Neva” se convirtió en uno de los montajes más influyentes y celebrados del teatro chileno contemporáneo, posicionando a Teatro en el Blanco como una de las compañías más relevantes de la escena local. Reconocida por la crítica y el público tanto en Chile como en el extranjero, la obra instaló profundas reflexiones sobre el sentido del arte, su permanencia y su capacidad de interpelar contextos históricos atravesados por la violencia política.

A casi dos décadas de ese estreno, “Navegar por el Neva” propone un reencuentro artístico y humano. El montaje entrelaza los textos originales de Guillermo Calderón con nuevas capas biográficas y escénicas desarrolladas por el propio elenco, revelando el paso del tiempo en sus intérpretes y abriendo un diálogo entre ficción, memoria y experiencia compartida.

La historia original de “Neva” transcurre en la Rusia de 1905, donde dos actrices y un actor intentan ensayar “El jardín de los cerezos”, de Antón Chéjov, en un teatro situado frente al río Neva, mientras afuera las fuerzas del zar reprimen violentamente una manifestación obrera. Desde ese cruce entre arte y conflicto social, la obra cuestiona el lugar del teatro frente a los procesos históricos y políticos de su tiempo.

En esta nueva versión, esos cuestionamientos regresan desde una perspectiva íntima y contemporánea. El montaje explora cómo las trayectorias personales y profesionales de sus protagonistas resignifican hoy aquellas escenas, en un ejercicio actoral que reflexiona sobre el paso del tiempo, la persistencia del oficio teatral y los vínculos que sostienen la creación colectiva.

Con dirección compartida entre Trinidad González, Paula Zúñiga, Jorge Becker y Tomás González, “Navegar por el Neva” se presenta como una experiencia de memoria escénica que revisita un hito del teatro chileno desde la madurez de quienes lo hicieron posible.

La programación completa, junto con detalles de cada montaje y horarios, está disponible en teatromori.com. Además, las funciones cuentan con descuentos para afiliados de Caja Los Andes, clientes de Banco Itaú, socios de Claro Club y miembros de LT Beneficios. Las entradas pueden adquirirse a través de Ticketmaster o directamente en las boleterías de cada sala.

NAVEGAR POR EL NEVA

Fecha: Del 5 al 21 de junio

Horario: Viernes y sábado, a las 20.00 hrs | Domingo, a las 19.00 hrs

Lugar: Mori Bellavista (Constitución 183, Providencia)

Duración: 70 minutos

Edad recomendada: +14 años

Ficha artística: Dramaturgia: basada en textos de la obra “Neva” de Guillermo Calderón y en la adaptación “Navegar por el Neva” desarrollada por el elenco | Dirección: Trinidad González, Paula Zúñiga, Jorge Becker y Tomás González | Elenco: Jorge Becker, Trinidad González, Paula Zúñiga y Tomás González | Música Original: Tomás González | Diseño integral: Jorge Becker, Trinidad González, Paula Zúñiga y Tomás González | Diseño escenográfico y de vestuario: Jorge Chino González.