El dilema de la primera impresión

Jeannette Jara ganó con holgura. ¿Estamos frente a una candidatura con proyección real de mayoría o frente a un espejismo momentáneo alimentado por la falta de competencia?

Ambas hipótesis tienen fundamentos plausibles. Según la primera, Jara logró movilizar a un electorado amplio y se proyecta como una figura integradora, capaz de convocar al conjunto del progresismo y más allá. Bajo esta lectura, su triunfo no es solo mérito de sus atributos personales y el despliegue territorial, sino expresión de una voluntad de unidad que podría escalar en los próximos meses. Si esta hipótesis es correcta, estaríamos ante una candidatura competitiva, con capacidad de disputar el paso a segunda vuelta e incluso ganarla.

La segunda hipótesis es menos entusiasta: sugiere que lo que vimos el domingo fue al oficialismo votando y no hay nada más allá. Una primaria con baja convocatoria en un contexto de voto voluntario, donde participaron los militantes convencidos y no los votantes disponibles. Si en la elección de Piñera en 2009 ese mismo 1,4 millones representaba cerca de un 18% del electorado potencial, hoy representa apenas un 9%. Con la vara de la segunda vuelta sobre el 20%, el trecho que separa a Jara de la competencia real no es trivial.

Más aún, si los votantes de la socialdemocracia —una de las almas del oficialismo— no acudieron a las urnas, y si parte del Frente Amplio se alineó con Jara por descarte más que por convicción, entonces el resultado podría ser más una fotografía del momento que una tendencia. Bajo esta hipótesis, Jara no arranca desde una posición de fortaleza, sino desde la sobreexposición mediática de ganar sin tener al frente ganadores de otras primarias.

¿Cómo distinguir entre estas dos hipótesis? Observo pistas en las próximas semanas. La primera y más evidente es el comportamiento en las encuestas: si Jara logra consolidar su alza y mantenerse como una figura atractiva más allá del mundo oficialista, la hipótesis optimista gana fuerza. Más importante aún es si el Socialismo Democrático se alinea con hechos y no solo con comunicados —aportando cuadros, recursos y coordinación territorial. Al respecto, un acuerdo real de lista única para el Parlamento, por ejemplo, sería una señal política mayor.

Ahora, si la candidatura se estanca o retrocede en apoyo, si las tensiones por las listas parlamentarias se vuelven insalvables, o si Jara queda atrapada como “la candidata del oficialismo”, a sabiendas que el oficialismo carga con cerca de un 70% de desaprobación sistemático, entonces lo que parecía despegue podría ser solo el rebote de una fuerza en descenso.

De aquí al 18 de agosto, cuando se inscriben las candidaturas y las listas parlamentarias, veremos si la imagen potente del triunfo en primarias logra transformarse en una arquitectura electoral sólida. La primera impresión importa, sí. Pero en política, como en la vida, lo que finalmente cuenta es lo que viene después. Y la historia reciente del oficialismo muestra que les cuesta sostener después lo que lograron instalar antes. De eso depende si esta victoria en las primarias es un punto de partida… o un techo mal interpretado.

