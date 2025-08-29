Detienen a sujeto acusado de haber asesinado a conductora por incidente de tránsito

La Brigada de Homicidios de Concepción detuvo en la Provincia de Arauco a un sujeto de 20 años, sindicado con el autor de los disparos contra una profesional de 33 años, asesinada el 17 de agosto pasado en San Pedro de la Paz, luego de adelantar el auto en que iba el sujeto junto a otros.

Se trata de un sujeto de extrema peligrosidad, apodado “Crazy Nach”, que ya tenía otra orden de aprehensión pendiente por un homicidio cometido en Lota en 2024 y, además, se investiga su participación en varios otros delitos.

De hecho, el personal de la PDI fue apoyado en el operativo de detención, efectuado en una casa del sector rural de la comuna de Los Alamos, por personal de la Armada, aunque la aprehensión se registró sin mayores incidentes.

El fiscal del caso, Felipe Calabrano, indicó que se trata de un sujeto que no posee condenas en su extracto de filiación, pero que está vinculado a disputas territoriales en comunas como Coronel (donde residía) y Lota, agregando que existe abundante evidencia que lo vincula tanto al primer homicidio que se le imputa, como al crimen de la joven Makarena Riveros, en contra de la cual disparó a plena luz del día, luego de un incidente en medio de una abarrotada avenida de San Pedro de la Paz.

