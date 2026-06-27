Pavez confirma apoyo del Gobierno a Venezuela y destaca labor de bomberos

El Gobierno dejó abierta la posibilidad de enviar nueva ayuda humanitaria a Venezuela, mientras continúa el despliegue del equipo USAR de Bomberos de Chile, enviado para colaborar en las labores de búsqueda y rescate tras el terremoto que afectó a ese país.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, tras su regreso al país aseguró que la prioridad sigue siendo respaldar el trabajo de los voluntarios, quienes operan en condiciones complejas en una de las zonas más golpeadas por la emergencia.

La autoridad explicó que el contingente chileno se encuentra desplegado desde el mediodía del viernes en el sector de La Guaira, donde participa en tareas de búsqueda de sobrevivientes entre estructuras colapsadas. El grupo instaló su base de operaciones en el campo de béisbol Jorge García Carneiro, junto a equipos especializados provenientes de Colombia, Ecuador y Suiza.

Pavez precisó que los rescatistas cuentan con autonomía logística para permanecer hasta diez días en terreno, gracias a que disponen de agua potable, provisiones propias y sistemas de comunicación satelital. Agregó que el contacto con el equipo se mantiene de forma permanente a través del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y la Subsecretaría del Interior.

Balance de la misión

A su regreso al país, el subsecretario realizó un balance de la misión y destacó que uno de sus principales objetivos fue asegurar el ingreso a Venezuela del equipo USAR de Bomberos de Chile, fuerza especializada en rescate urbano certificada internacionalmente. “Es en ellos donde nuestra atención debe centrarse hoy”, afirmó.

La operación humanitaria comenzó con el envío de dos aeronaves chilenas. La primera aterrizó durante la madrugada del viernes en la base militar El Libertador, en Maracay, mientras que la segunda arribó posteriormente al aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía.

Según explicó Pavez, el operativo respondió al compromiso asumido por el Presidente José Antonio Kast con el gobierno venezolano y fue ejecutado por instrucción del ministro del Interior, Claudio Alvarado. La coordinación estuvo a cargo de Senapred, el Ministerio de Defensa, la Fuerza Aérea de Chile y el Ministerio del Interior.

Durante su visita, el subsecretario también abordó la situación de los ciudadanos chilenos afectados por el terremoto, confirmando el fallecimiento de una mujer, cuyo caso está siendo revisado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. También informó que ya fue identificada una familia chilena en Venezuela, la que está recibiendo apoyo para facilitar su retorno al país.