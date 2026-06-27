Mujer que increpó a Kast quedó con arraigo nacional por causa de estafa en Iquique

En libertad con arraigo nacional quedó la mujer que increpó al presidente José Antonio Kast durante una ceremonia de entrega de títulos de dominio en Villarrica.

La decisión fue adoptada este sábado por el Juzgado de Garantía de Iquique, que fijó un plazo de 60 días para la investigación y programó una audiencia para el próximo 27 de agosto, en la que se evaluará un eventual procedimiento abreviado o prescripción de la causa.

De acuerdo con los antecedentes expuestos en la audiencia, la imputada enfrenta una investigación por el delito de estafa junto a otra persona, quienes habrían ofrecido teléfonos celulares a través de redes sociales.

La víctima aseguró haber acordado la compra de un equipo por $330 mil con despacho a Iquique, depositando $250 mil en la cuenta del otro imputado y $80 mil en la de la mujer. Tras concretar los pagos, perdió contacto con ambos y nunca recibió el producto.

La audiencia se realizó de manera telemática, dos días después de que la mujer fuera detenida durante una fiscalización posterior al incidente con el Mandatario, luego que funcionarios de Carabineros verificaran que mantenía dos órdenes de detención vigentes, emitidas por los juzgados de garantía de Iquique y Punta Arenas.

La abogada de la Fiscalía, Carla Espinoza, explicó que la detención se produjo precisamente al constatar esas órdenes pendientes. Si bien inicialmente se decretó prisión preventiva, el tribunal resolvió sustituir esa medida por el arraigo nacional mientras continúa la investigación.