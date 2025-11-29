¿Es la Argentina de Milei una amenaza para Chile?

Recientemente, el gobierno argentino publicó un informe con su actividad de patrullaje marítimo y aeromarítimo en lo que llaman el “Mare Nostrum”, patrullaje que incluyó el Canal Beagle y la Boca Oriental del Estrecho de Magallanes.

¿Nos debiera preocupar lo anterior? Quizás no mucho, porque lo que hicieron tiene más cara de marketing que de algo más serio, pero sí hay que tener claro que independiente de quien esté en la Casa Rosada, el ADN argentino histórico siempre busca más al sur y más al oeste, estando el Estrecho de Magallanes y el Canal Beagle entre sus objetos permanentes de deseo.

Lo preocupante es que, excepto para un par de analistas en Chile entre los cuales me incluyo, lo anterior no es tema para el gobierno, los medios y la opinión pública.

Lo importante es tener claro si la Argentina de Milei es o no una amenaza real para Chile. Por de pronto no es una amenaza militar, sino un vecino con el cual claramente se puede trabajar en varios frentes, pero siempre teniendo en cuenta que su naturaleza -como la del escorpión- lo puede traicionar y llevar a buscar aguas y tierras que no le pertenecen, por lo que es prudente mantener con ellos una relación profesional en aquellos ámbitos que sean de interés mutuo, como son la seguridad y el combate al crimen organizado, algo muy necesario en el norte de ambos países, como también en todo lo que sea relacionado al comercio, turismo e inversiones mineras.

La prioridad del gobierno libertario es arreglar las finanzas del país, arreglo sin el cual todo lo que tiene en mente Milei para volver a lo que eran a comienzos del siglo XX no es posible. Sin plata todo queda igual y el glorioso pasado, en el pasado queda.

Las fuerzas armadas argentinas están mejor que antes, incluso al punto de que el jefe del Ejército asume el 10 de diciembre como ministro de Defensa. También se pusieron al día con los ascensos que estaban atrasados, lo que hizo que mejoraran los ánimos, los que estarían mejores aun si pudieran recuperar el poder adquisitivo perdido por años de olvido, como también si se arreglara el descuidado sistema de salud, el Instituto de Obras Sociales de las Fuerzas Armadas (IOSFA), un invento de los Kirchner que agrupo los sistemas de salud de las instituciones, pero que ha sido mal manejado, tanto por el gobierno actual como por los anteriores.

Donde no están mucho mejor es en la parte material. Los F-16 que compraron usados comienzan a llegar este año, pero no van a tenerlos todos hasta un par de años más. No vienen con las últimas tecnologías y sistemas de armas. En paralelo, se están haciendo las inversiones logísticas necesarias para operarlos, ya que las bases e instalaciones argentinas no estaban en condiciones de recibirlos.

Como no hay presupuesto, la Armada no ha podido enfrentar la urgente renovación de su flota, la que actualmente no navega o lo hace muy poco. A pesar de los acercamientos franceses, pensar en adquirir submarinos no es una opción, a no ser que se los regalen o su pago quede muy diferido en el tiempo.

Están recibiendo de parte de los Estados Unidos cuatro aviones de exploración aeromarítima de segunda mano, los que sumados a los patrulleros que adquirieron hace un tiempo en Francia les dan la capacidad de volver a patrullar su zona económica exclusiva y controlar la actividad pesquera china. Está pendiente la firma de un contrato por la compra de helicópteros a Leonardo, lo que debiera salir antes de fines de año.

El Ejército ha estado dedicado a recuperar sus tanques TAM y recientemente recibieron carros blindados “Stryker” fabricados en Estados Unidos, pero en cantidades muy menores a las deseadas o solicitadas. De haber caja en el futuro se espera puedan completar las cantidades que necesitan.

Una Argentina fuerte y poderosa, la de fines del siglo XIX que Milei tiene en mente, va a necesitar de una mejor economía para generar caja o tener crédito, algo que va a tomar tiempo, tiempo en que nosotros no deberíamos sentarnos de brazos cruzados. Debemos aprovechar el tiempo para mantener o mejorar las capacidades estratégicas que tenemos a la vez que operamos y entrenamos objeto mantener nuestras capacidades disuasivas. La relación entre ambos países funciona de maravillas cuando es de iguales o nosotros andamos mejor. Nunca debemos olvidar que es muy posible que el escorpión no pueda no traicionar su naturaleza.

El enemigo de Chile es el crimen organizado y el crimen transnacional. Su combate requiere trabajar juntos con nuestros vecinos, Argentina, Bolivia y Perú. No hay otra alternativa. Tenemos un enemigo común que nos va a obligar a trabajar unidos.

