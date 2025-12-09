Elecciones y lecciones

El 2024 se denominó el “superaño electoral” por la cantidad de elecciones que hubo en el mundo. Más de 800 millones de personas acudieron a las urnas en más de 60 países. En este escenario, el año resultó ser difícil para los gobernantes y los partidos políticos tradicionales en distintos rincones del planeta, donde los votantes enviaron un mensaje de frustración con un voto que fue, en general, anti-incumbente.

Este 2025, si bien ha tenido menos elecciones, ha sido testigo de batallas políticas importantes que siguen marcando el rumbo de las democracias en el mundo. Ciudadanos de Canadá y Alemania acudieron a las urnas para elecciones generales este año, en un escenario de alta volatilidad política que en ambos casos provocó que sus comicios nacionales se adelantaran. A esto se suman las recientes elecciones locales sostenidas en varios estados y ciudades de Estados Unidos.

Sin embargo, el panorama electoral global no es alentador en todas partes. En varios países que aún deben celebrar elecciones este año, persisten escenarios de fuerte inestabilidad: conflictos activos, violencia política extendida y altos niveles de inseguridad. Es el caso de Myanmar, donde el nivel de incertidumbre es tal que incluso se cuestiona la posibilidad de que las elecciones programadas para este 28 de diciembre puedan realizarse.

La mayoría de las elecciones de 2025 se llevaron a cabo en la primera mitad del año, pero aún quedan algunas semanas para la elección definitoria que sostendrá nuestro país, y que múltiples plataformas internacionales han incluido entre las 10 elecciones en el mundo que vale la pena seguir.

En este contexto global turbulento, resulta fundamental valorar y cuidar la integridad de nuestros procesos electorales en Chile, que, más allá de la polarización y la alta dedicación a los temas de seguridad, se ha desarrollado dentro de todos los marcos de la democracia.

La democracia no solo se mide por los resultados que producen las urnas, sino también por la calidad, transparencia y confiabilidad del proceso mismo. Cada elección es una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con las instituciones democráticas y fortalecer la confianza ciudadana en el sistema electoral. Proteger estos procesos de la desinformación, la violencia y cualquier forma de interferencia es responsabilidad de todos los actores políticos y de la sociedad en su conjunto.

Chile, a diferencia de muchas naciones en el mundo, cuenta con procesos electorales reconocidos por su solidez institucional, transparencia y alto nivel de organización. El Servicio Electoral (Servel) ha construido una reputación de profesionalismo y eficiencia que garantiza elecciones limpias y confiables. Mientras otros países enfrentan crisis de legitimidad electoral, cuestionamientos sobre fraude o incluso violencia en torno a sus comicios, nuestro país ha mantenido un estándar que merece ser reconocido y protegido. Esta fortaleza institucional no es casualidad, sino el resultado de años de perfeccionamiento y del compromiso de múltiples actores por mantener la integridad del sistema democrático.

Si bien la atención del país está naturalmente puesta en los resultados de la próxima elección, cuando observamos el panorama internacional, es importante también destacar y valorar el proceso eleccionario en sí mismo. En tiempos de polarización y desafíos globales a la democracia, reconocer y defender esta tradición electoral chilena es más relevante que nunca. La calidad de nuestras instituciones electorales no debe darse por sentada, sino ser cultivada y protegida como un activo fundamental de nuestra democracia.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.