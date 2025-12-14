Publicidad
[Lo+Leído] Fallecen dos figuras ligadas la dictadura: Pablo Rodríguez Grez y Fernando Larraín

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Dos figuras vinculadas a la historia política y económica de Chile fallecieron en los últimos días. Pablo Rodríguez Grez murió a los 87 años tras complicaciones quirúrgicas y Fernando Larraín Peña a los 91, informó Watt’s, empresa que destacó su rol en la expansión del grupo.

  • Fallecieron dos figuras vinculadas a la época de la dictadura en Chile: Pablo Rodríguez Grez (87 años) y Fernando Larraín Peña (91 años).

  • Pablo Rodríguez Grez, abogado y académico, fue el fundador del movimiento nacionalista Patria y Libertad, un opositor al gobierno de la Unidad Popular.

  • Rodríguez Grez, exabogado de la familia Pinochet, falleció a los 87 años debido a complicaciones tras una intervención quirúrgica.

  • Fernando Larraín Peña, ingeniero civil, fue una figura clave del empresariado chileno y controlador de la corredora de bolsa LarrainVial junto a sus hijos.

  • Larraín Peña fue presidente de la empresa Watt’s por más de 25 años y tuvo un rol decisivo en la expansión del conglomerado de alimentos.

