Fallecen dos ligados a la época de la dictadura: Pablo Rodríguez Grez y Fernando Larraín Peña

Este miércoles se confirmó la muerte de Pablo Rodríguez Grez, abogado, académico y fundador del movimiento nacionalista Patria y Libertad. El jurista, reconocido opositor al gobierno de la Unidad Popular y exabogado de la familia del general Augusto Pinochet, falleció a los 87 años producto de complicaciones tras una intervención quirúrgica.

Rodríguez Grez se tituló en 1962 como el mejor alumno de su generación en la Universidad de Chile y desarrolló una extensa carrera académica como profesor titular de Derecho Civil, además de ser decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo. En una entrevista con El Mercurio, definió Patria y Libertad como “un grupo de valientes que dijeron no hay que entregarse”, en referencia a la oposición a la eventual llegada de Salvador Allende a La Moneda en 1970. Tras su disolución inicial, el movimiento reapareció en 1971 bajo el nombre de Frente Nacionalista Patria y Libertad.

Durante la noche del domingo también se confirmó el fallecimiento de Fernando Larraín Peña, de 91 años, ingeniero civil de la Universidad de Chile y figura clave en el empresariado chileno. Por más de 25 años fue presidente de Watt’s y, junto a sus cinco hijos, controlador de la corredora de bolsa LarrainVial. Su trayectoria se caracterizó por un perfil reservado y una presencia pública limitada a instancias como las juntas de accionistas en la Viña Santa Carolina.

Watt’s destacó que “su persistencia y apoyo a los planes de crecimiento se tradujeron en un crecimiento rentable, convirtiendo a Watt’s en una de las principales empresas de alimentos del país”. Larraín Peña tuvo un rol decisivo en la expansión del conglomerado que agrupa marcas como Watt’s, Loncoleche, Yogu Yogu, Calo, Frutos del Maipo y Viña Santa Carolina.

Con una larga participación en el sector financiero, ocupó cargos en el Banco de Santiago, Consorcio y la Colocadora Nacional de Valores. Tomó control de la corredora LarrainVial tras adquirirla a su padre, Fernando Larraín Vial, y a su tío Leonidas, y se retiró del directorio en 2016. Fue además socio del grupo Cruzat-Larraín junto a su cuñado Manuel Cruzat Infante, antes de la separación del holding en 1992.

Un pasaje del libro Chicago Boys, de Carola Fuentes, recuerda que Larraín Peña fue uno de los fundadores del grupo económico BHC junto a Javier Vial y Ricardo Claro, conocidos popularmente como “los piraña” por su rápida expansión en los años sesenta. El texto describe su rol en un conglomerado que llegó a controlar bancos, financieras, empresas industriales, agroindustria, pesca y medios de comunicación, antes de su disolución tras la llegada de la dictadura.