Enfrentar las malas noticias de la PAES

La Prueba de Acceso a la Educación Superior, PAES, marcó este año un récord histórico de inscripción y mejoras en la mayoría de los puntajes en comparación con el año anterior. Matemática aumentó 6 puntos, Historia y Ciencias Sociales 9 y Competencia Lectora 13, el incremento más significativo. Pero la excepción fue la prueba de Ciencias, cuyo puntaje promedio cayó 14 puntos. Y esto no nos puede dejar tranquilos a quienes nos dedicamos a desarrollar y promover la ciencia y la tecnología como motores del progreso de Chile.

La prueba de Ciencias de la PAES combina biología, química y física, y suele tener puntajes más bajos porque requiere habilidades científicas transversales (pensamiento crítico, comunicación y resolución de problemas). Pero como es una prueba electiva, cabe suponer que quienes la rinden son jóvenes que quieren orientar sus vidas hacia carreras científicas.

De alguna manera los que dedicamos nuestro quehacer a estos esfuerzos, vale decir autoridades de gobierno, profesores de todos los niveles, científicos profesionales, divulgadores de la ciencia, etc. no hemos logrado en ello un impacto decisivo. Es relevante la implementación de una política de Estado a largo plazo, consensuada y con el financiamiento necesario, y el fortalecimiento del sistema escolar desde parvulario a posgrado. También es relevante la implementación de la política ‘Más Mujeres Científicas’, que en este proceso sumó 3.358 vacantes adicionales exclusivas para mujeres en 513 programas STEM en 44 universidades chilenas.

En CEDENNA, el Centro de Nanociencia y Nanotecnología más grande del país, nos hemos hecho parte en enfrentar este reto, asociándonos con los docentes de la Red de Profesores de Química y con la Sociedad de Educadores de Física de Chile (SOCHEF), junto a las municipalidades que se interesen en ofrecerles a sus docentes actualizaciones en ciencias de frontera –en cursos virtuales y presenciales y en laboratorios especializados– apoyándolos para que se mantengan siempre al día y puedan diseñar experimentos replicables en sus aulas para sus estudiantes.

Encantar a los jóvenes con el progreso futuro de nuestro país es una tarea de todos, en la que los investigadores estamos intensamente comprometidos.

