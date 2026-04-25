Golpe al criterio del Servel: Tricel mantiene con vida a Evópoli y FRVS
El tribunal sostuvo que ambos partidos sí cumplen con los requisitos legales al considerar su representación parlamentaria vigente, incluyendo a senadores en ejercicio, y cuestionó una interpretación restrictiva de la norma que —a su juicio— desatiende el pluralismo político.
El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) frenó la disolución de Evópoli y de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), revirtiendo la interpretación del Servel y dándoles oxígeno para seguir en carrera política.
En el caso de Evópoli, el punto clave fue la lectura de la ley: el Tricel determinó que sí cumple con el requisito de representación parlamentaria. ¿La cuenta? Dos senadores en ejercicio —Sebastián Keitel y Luciano Cruz-Coke, electos en 2021— más dos diputados elegidos en 2025, Tomás Kast y Jorge Guzmán. Con eso, la colectividad pasa la valla.
El fallo es directo: no se puede dejar fuera a los senadores del cálculo. Primero, porque la ley no lo dice; segundo, porque no participaron en la última elección por mandato constitucional; y tercero, porque excluirlos iría contra el espíritu de la norma, que busca reforzar la representación y la estabilidad del sistema de partidos. Traducción simple: no hay disolución.
Extraordinario fallo unánime (5-0) Tricel en recurso @evopoli que rechaza disolución del partido.
Enorme impulso a una derecha comprometida con la democracia, libertad, diversidad y Estado de Derecho.
Continuaremos el legado del Pdte.Sebastián para darle gobernabilidad a Chile pic.twitter.com/hj7FQfcMrL
— Luciano Cruz-Coke – SENADOR RM (@lcruzcoke) April 25, 2026
Pero no fue el único salvavidas. El Tricel también revocó la decisión del Servel contra la FRVS, apuntando a un error de base: no se consideró correctamente la representación parlamentaria vigente al aplicar la causal de disolución de la Ley 18.603.
El tribunal fue más allá y dejó un mensaje político-jurídico: las reglas deben leerse resguardando el pluralismo y el rol de los partidos. Una interpretación estrecha —que ignore la representación real— no alcanza para borrar a una colectividad del mapa.
Desde la FRVS celebraron sin matices. El diputado Jaime Mulet habló de “triunfo de la perseverancia” y acusó una interpretación “injusta y equivocada” del Servel. En la práctica, el fallo les devuelve la cancha completa: podrán levantar candidatos a todo, desde concejales hasta la presidencial.