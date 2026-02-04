El nombre del juego es reajustar y diversificar

Con el primer mes del año en el pasado, podemos concluir que las tendencias de rendimiento relativo se mantienen prácticamente sin cambios con respecto a lo que presenciamos a finales de 2025.

Las acciones estadounidenses siguen a la zaga de sus homólogas globales no estadounidenses, mientras que las acciones de los mercados emergentes (ME) han ampliado aún más su rendimiento, superando al de sus pares de los mercados desarrollados.

En términos de sectores, los materiales se mantienen firmemente a la cabeza, seguidos del petróleo y el gas y los industriales, mientras que los servicios de comunicación y las tecnologías de la información (TI) se encuentran entre los notablemente rezagados.

Todos estos patrones de rendimiento relativo están esencialmente relacionados con la actual tendencia de depreciación del dólar estadounidense y son el opuesto fundamental de lo que funcionó en los últimos 14 años.

El índice del dólar estadounidense (DXY) ha perdido aún más terreno desde principios de año, esto a pesar del sólido contexto de crecimiento económico. La reciente debilidad del dólar parece estar impulsada en gran medida por las inconsistencias en la política internacional y nacional de Estados Unidos, que han lastrado la confianza de los inversores.

Como resultado, han resurgido los discursos sobre la devaluación de la moneda, presionando al dólar a la baja, incluso en ausencia de factores macroeconómicos desencadenantes.

Pero si bien el dólar estadounidense se ha debilitado, sigue estando ampliamente sobrevaluado. Por lo tanto, esperamos una mayor caída debido a la reducción de la ventaja en las tasas de interés. Nuestro objetivo a 12 meses para el EUR/USD se mantiene en 1.22.

Tal vez lo más sorprendente este año ha sido el fuerte desempeño de los metales preciosos, especialmente la plata, que ha superado el umbral de los tres dígitos con su implacable ascenso.

Y si bien el dólar estadounidense y los rendimientos de los bonos estadounidenses son menores, la magnitud de estos movimientos no explica el aumento en el precio de la plata. En nuestra opinión, los precios ya no reflejan el valor del metal, sino la disposición a pagar de quienes acumulan en el mercado.

Dado el pequeño tamaño del mercado de la plata, no se necesita mucho dinero para mover los precios, por ende, no hay razón que impida que los precios suban a USD 125 o USD 150 por onza. El único factor fundamental que justifica los elevados niveles de precios actuales es una devaluación prolongada del dólar estadounidense y una pérdida generalizada de confianza en el dólar como moneda de reserva mundial. Si bien somos pesimistas respecto al dólar estadounidense, estos escenarios aún parecen improbables.

De cara al resto del año, nuestro mensaje es claro: mantener la agilidad y ampliar el alcance de la inversión son requisitos previos para el éxito. La economía estadounidense está pasando de un crecimiento anclado en el consumo y el empleo a uno estimulado por el crédito que encuentra un impulso en los recortes de tasas y la inversión en inteligencia artificial.

En Europa, los gobiernos están redoblando sus esfuerzos en estímulos fiscales, mientras que China se enfrenta a presiones deflacionarias. Estas divergencias crean un conjunto global de oportunidades de inversión, lo que probablemente vuelva obsoletas las estrategias tradicionales.

Para los inversores en bonos, una estrategia de equilibrio anclada en bonos de alta calidad con una duración ligeramente superior, ofrece una combinación de carry y estabilidad. En renta variable, exposición a TI en Estados Unidos, así como a Suiza, Alemania, Japón, China y la India hace sentido.

Finalmente, el oro y el franco suizo siguen siendo coberturas fundamentales.

