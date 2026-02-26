Decrecimiento, el dilema del crecimiento económico en los países subdesarrollados

En las últimas siete décadas el crecimiento económico se convirtió en la palabra sagrada de la economía neoclásica y la guía del desarrollo en los países “subdesarrollados”. Exportaciones, industrialización, inversión extranjera y consumo masivo fueron presentados como la vía para reducir la pobreza, crear empleos y financiar servicios públicos. Hoy ese paradigma muestra límites ineludibles: costos ambientales, dependencia de cadenas globales vulnerables, baja calidad del empleo y persistencia de desigualdades. ¿Tiene sentido priorizar un crecimiento cuantitativo que compromete la sostenibilidad ecológica y el bienestar de amplios sectores?

La perspectiva del decrecimiento, no rechazo del mejoramiento material, sino reorientación hacia suficiencia, equidad y respeto a los límites biofísicos, aporta una crítica pertinente. El dilema se articula en tres tensiones.

Crecimiento v/s límites ecológicos. Muchas economías dependen de la explotación intensiva de recursos (minerales, combustibles, tierras para monocultivo) como motor de divisas. Ese modelo puede generar crecimiento rápido, pero degrada suelos, reduce biodiversidad, contamina aguas y eleva emisiones, aumentando la vulnerabilidad climática. ¿Es sostenible priorizar extracción y consumo cuando se comprometen servicios ecosistémicos esenciales para la vida local?

Crecimiento v/s justicia social. El PIB agregado oculta desigualdades. Proyectos extractivos y grandes obras elevan cifras macroeconómicas, pero concentran rentas, desplazan comunidades y generan empleos precarios. Con alta informalidad, el acceso a salud, educación y vivienda depende menos del crecimiento total que de su redistribución. El decrecimiento propone priorizar políticas redistributivas, empleo digno y reducción de jornadas para mejorar calidad de vida sin depender de crecimiento indefinido.

Crecimiento v/s autonomía y dependencia externa. La atracción de inversión extranjera y la exportación de bienes de bajo valor agregado crean vulnerabilidades: precios volátiles, condiciones impuestas y fuga de capitales. El decrecimiento sugiere fomentar economías locales diversificadas, con mayor valor agregado y control social sobre recursos estratégicos, reduciendo la exposición a choques externos.

El decrecimiento no equivales a empobrecimiento ni a renunciar al desarrollo: para países con brecha en infraestructura y servicios la meta sigue siendo elevar estándares de vida. La diferencia es conceptual: abandonar la fe en que el crecimiento ilimitado resolverá todo y diseñar transiciones que prioricen justicia social, sostenibilidad ecológica y resiliencia local.

Las objeciones son previsibles: ¿cómo financiar beneficios sin crecimiento? La respuesta práctica combina crecimiento selectivo y sustentable con recortes en actividades dañinas, redistribución efectiva y uso estratégico de recursos para inversiones sociales y ecológicas. No es un credo rígido sino priorizar calidad sobre cantidad: más cuidado, empleo decente y menos destrucción ambiental.

En suma, el decrecimiento ofrece una hoja de ruta crítica para redefinir el desarrollo como mejora de capacidades humanas, equidad y sostenibilidad, y reconfigurar políticas públicas para que el progreso no dependa de la expansión infinita del consumo y la extracción. Para sociedades vulnerables y ricas en saberes locales, esa reorientación puede sustentar un desarrollo más justo y duradero.

