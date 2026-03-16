El SAE y el PIE no conversan

Una de esas brechas tiene nombre: el Sistema de Admisión Escolar (SAE) y el Programa de Integración Escolar (PIE) no están articulados como deberían.

El SAE nació para transparentar el acceso y terminar con la selección arbitraria. Fue un avance en equidad. El problema es que el sistema opera bajo una lógica administrativa homogénea: asigna vacantes como si todas fueran equivalentes. No lo son. Especialmente cuando hablamos de estudiantes que requieren apoyos especializados.

El PIE no es un concepto; es un equipo concreto de profesionales que trabaja con recursos limitados, tiempos definidos y exigencias técnicas precisas. Para atender adecuadamente a un estudiante con necesidades educativas especiales se requiere evaluación, diagnóstico oportuno, coordinación con la familia y disponibilidad real de especialistas. Además, no todos los establecimientos cuentan con la misma dotación, infraestructura ni experiencia técnica.

Sin embargo, en el proceso de postulación el SAE no integra suficientemente esa dimensión. No existe un mecanismo robusto que anticipe información relevante sobre los apoyos requeridos, ni se pondera con claridad la capacidad efectiva del establecimiento para responder a determinadas necesidades. Se asigna matrícula, pero no necesariamente se asegura que existan las condiciones para sostenerla pedagógicamente.

Decirlo no es estar contra la inclusión. Es lo contrario. No todos los establecimientos con PIE pueden responder a todas las situaciones, y eso no obedece a falta de compromiso, sino a límites estructurales: equipos incompletos, infraestructura inadecuada, sobrecarga laboral. Ignorar esa realidad no la elimina; solo la traslada a marzo.

El resultado es conocido: equipos que reciben estudiantes sin información previa suficiente, evaluaciones que se retrasan, tensiones con las familias y profesionales que comienzan el año trabajando en modo contingencia. La inclusión, en vez de planificarse, se improvisa.

Si queremos una política inclusiva seria, debemos dejar de pensar solo en el acceso. La matrícula es el punto de partida, no el objetivo final. Un sistema verdaderamente inclusivo garantiza también condiciones, recursos y preparación institucional. Mientras el SAE asigne cupos sin dialogar con la capacidad real del PIE, seguiremos proclamando inclusión en el papel y tensionándola en la práctica.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.