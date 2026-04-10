Contaminación del aire, sueño y la urgencia oncológica en Chile

La reciente declaración de Alerta Sanitaria Oncológica por parte del Ministerio de Salud, destinada a acelerar la atención de más de 27.000 pacientes en listas de espera (tanto GES como No GES), es una medida tanto histórica como necesaria. El retraso promedio de 322 días en prestaciones No GES es, en la práctica, una sentencia para muchos chilenos. Sin embargo, mientras el sistema de salud intenta apagar este incendio, la ciencia nos advierte que estamos ignorando el combustible que lo alimenta.

Investigaciones recientes han revelado un mecanismo fascinante y aterrador: la reprogramación epigenética. Nuestro ADN no es un código estático; es un manual de instrucciones que responde a nuestro entorno. Estudios publicados este mismo año en revistas como eBioMedicine (The Lancet) y Clinical Epigenetics demuestran que factores ambientales pueden “apagar” nuestros genes protectores contra el cáncer y “encender” aquellos que lo promueven.

Aquí es donde la realidad chilena colisiona trágicamente con la biología.

Por un lado, Chile tiene 5 de las 15 ciudades con peor calidad del aire en Latinoamérica y el Caribe: Coyhaique (2°), Nacimiento (3°), Cochrane (5°), Pitrufquén (11°) y Loncoche (12°). En tanto, entre las capitales del continente, Santiago se encuentra en el puesto 37, con niveles de contaminación similares a Ciudad de México y Lima, que figuran entre las más contaminadas de la región. Entre las causas principales se encuentran las emisiones del transporte, la actividad industrial y el uso de calefacción a leña, especialmente durante el invierno.

Sabemos que la exposición prolongada a altos niveles de contaminación del aire puede provocar enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Pero la exposición sostenida al material particulado fino (PM2.5) no solo daña los pulmones y el sistema circulatorio; a nivel epigenético, silencia la proteína p53, conocida como “el guardián del genoma”, e induce una hipermetilación que promueve el crecimiento tumoral.

Por otro lado, vivimos una epidemia silenciosa de trastornos del sueño. Se estima que casi la mitad de la población adulta en Chile padece algún grado de Apnea Obstructiva del Sueño (AOS). La apnea no es solo roncar; es someter al cuerpo a episodios repetidos de asfixia nocturna (hipoxia intermitente). Esta falta de oxígeno altera nuestro epigenoma de manera casi idéntica a la contaminación: apaga genes antioxidantes clave (como el SIRT1) y estabiliza factores pro-tumorales (como el HIF-1α), creando un microambiente perfecto para que el cáncer prospere y haga metástasis.

La magnitud de este impacto nocturno es tan profunda que la inteligencia artificial ya es capaz de detectarlo. Investigadores de la Universidad de Stanford publicaron recientemente en Nature Medicine el desarrollo de SleepFM, un modelo fundacional que analiza las señales cerebrales, cardíacas y respiratorias durante el sueño. Sorprendentemente, con solo una noche de registro, este algoritmo puede predecir con una precisión del 90% el riesgo futuro de desarrollar cáncer de próstata y mama. El sueño ha dejado de ser solo un periodo de descanso para convertirse en el biomarcador más preciso del “terreno fisiológico” que precede al cáncer: la discordancia entre un sueño (cerebro) fragmentado y un corazón acelerado revela la inflamación crónica subyacente.

Lo verdaderamente alarmante es el “doble golpe”. Las regiones del sur de Chile, como La Araucanía y Aysén, no solo lideran los ránkings de contaminación del aire, sino que también registran las prevalencias más altas de riesgo de apnea del sueño. Un paciente en Coyhaique o Temuco que respira PM2.5 durante el día y sufre de apnea por la noche está sometiendo a su ADN a un asedio epigenético continuo. El aire contaminado inflama las vías respiratorias, empeorando la apnea; la apnea agrava la falta de oxígeno, y ambos factores se potencian para suprimir las defensas inmunológicas contra las células malignas.

La Alerta Sanitaria de 90 días, con sus facultades extraordinarias y compras al sector privado, es vital para quienes hoy esperan un diagnóstico o tratamiento. Como señaló el Ejecutivo, “el cáncer no tiene diferencia ideológica”. Pero tampoco tiene paciencia.

Si queremos que las listas de espera oncológicas dejen de ser una crisis crónica en Chile, debemos ampliar nuestra visión. El manejo del cáncer no puede empezar en el box de oncología. Debe comenzar en las políticas de descontaminación atmosférica, y en el diagnóstico temprano de los trastornos del sueño en la atención primaria.

El cáncer es hoy la primera causa de muerte en nuestro país. Por tanto, despejar las listas de espera es un imperativo moral y ético inmediato. Pero a largo plazo, la verdadera prevención requerirá limpiar nuestros cielos y garantizar que los chilenos puedan, literalmente, volver a respirar tranquilos.

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