Chile y la cuestión del orden en entornos fragmentados

La actual situación chilena no responde a una suma de contingencias, sino a una pérdida de sincronía entre entorno global, sociedad civil y capacidades de conducción, que pone en cuestión la aptitud de los actores públicos para producir y sostener orden.

Chile no enfrenta simplemente una suma de crisis ni otro ciclo político difícil. Lo que tiene delante es algo más profundo: una pérdida de sincronía entre el entorno internacional en que debe operar, las transformaciones de su sociedad y las capacidades políticas e institucionales disponibles para conducir ese escenario. Sin embargo, buena parte de la discusión pública sigue leyendo este proceso como una secuencia de contingencias —crisis políticas, ciclos electorales, demandas sociales— desconectadas de un marco más amplio. Ese diagnóstico resulta insuficiente en esta época de cambios.

El problema de fondo no es la acumulación de crisis, sino la pérdida de correspondencia entre estructura, entorno y capacidad de conducción.

Chile se inserta hoy en una transición del sistema internacional marcada por la erosión del orden liberal que organizó las últimas décadas y por la emergencia de un escenario más competitivo, incierto y menos normado. En ese contexto, los Estados enfrentan exigencias crecientes de capacidad estratégica, entendida no solo como buena administración, sino como aptitud para producir dirección política en horizontes de mediano y largo plazo.

Esa capacidad no es neutra. Supone la existencia de actores públicos —políticos, institucionales y técnicos— capaces no solo de gestionar, sino también de sostener orden bajo condiciones de incertidumbre. En períodos estables, esa función suele pasar inadvertida; en etapas de transición, en cambio, se vuelve decisiva.

Durante décadas, Chile construyó una arquitectura institucional orientada a la estabilidad, la apertura económica y la previsibilidad. Ese diseño fue funcional en un entorno internacional relativamente estable. Hoy, en cambio, las condiciones que le daban sustento se han modificado de manera significativa.

La actual fase del sistema internacional —marcada por la competencia entre potencias, las disrupciones tecnológicas y la fragilidad de los consensos globales— introduce niveles de incertidumbre que tensionan estructuras pensadas para escenarios que están quedando rápidamente atrás. Desde esa perspectiva, fenómenos como la desafección política, la fragmentación del sistema de partidos o la dificultad para procesar reformas estructurales no pueden leerse solo como crisis internas: expresan también un desajuste más profundo entre estructura política y entorno operativo.

Ese desajuste atraviesa, además, la relación entre sociedad civil y orden político. La estabilidad del ciclo anterior descansaba en un conjunto de mediaciones —partidos, élites técnicas, dispositivos de representación— que articulaban demandas dentro de marcos previsibles. Ese entramado ha perdido densidad, legitimidad y capacidad de traducción.

Pero la sociedad civil no desaparece cuando se debilitan las mediaciones. Se reconfigura. Lo hace en formas más fragmentadas, episódicas y de baja institucionalización, lo que dificulta su incorporación en procesos de decisión estratégica. El resultado no es solo una mayor presión sobre el sistema político, sino también una erosión gradual de las bases de legitimidad sobre las que descansa cualquier forma de orden.

En ese escenario, el papel de los actores públicos adquiere una exigencia distinta. Ya no basta con canalizar demandas o administrar equilibrios inestables. Se requiere reconstruir capacidades de mediación y producir marcos compartidos de sentido que permitan rearticular la relación entre sociedad y sistema político. El problema, por tanto, no es únicamente institucional: es también la insuficiencia de actores capaces de ejercer conducción estratégica.

A ello se suma la emergencia de liderazgos propios de una fase que podría describirse como de globalización 4.0: más interconectada, digitalizada y, al mismo tiempo, más fragmentada. Son liderazgos que no necesariamente se estructuran en organizaciones estables, sino que operan como nodos de articulación contingente, con alta capacidad de movilización, pero con menor densidad institucional.

A diferencia de los liderazgos tradicionales, cuya eficacia dependía de su inserción en estructuras orgánicas, los liderazgos emergentes descansan en la capacidad de interpretación, visibilidad y conexión directa con audiencias heterogéneas, muchas veces mediadas por plataformas digitales. Su fortaleza radica en la velocidad para articular apoyos; su debilidad, en la dificultad para sostener procesos de largo plazo.

Desde una perspectiva estratégica, aquí aparece una tensión central: la conducción política requiere estabilidad, acumulación y horizonte. Pero estos liderazgos operan, con frecuencia, bajo lógicas de alta rotación, sensibilidad extrema a la contingencia y validación inmediata.

Por ello, el déficit de conducción no puede entenderse solo como un problema de liderazgo o de diseño institucional. Expresa una desarticulación más profunda entre dirección política, formas emergentes de liderazgo y sustrato social. Las capacidades de conducción disponibles no logran todavía consolidar un anclaje suficiente que les otorgue continuidad.

Sin ese anclaje, la política tiende a replegarse hacia la administración de la urgencia, mientras las decisiones estructurales se postergan, se fragmentan o pierden consistencia. La consecuencia es una brecha cada vez mayor entre la complejidad del entorno y las respuestas efectivamente disponibles.

Más que una crisis puntual, Chile enfrenta una desincronización entre su estructura política, su base social y el entorno en el que debe operar. En ese marco, la cuestión del orden deja de ser un problema de mera gestión. Pasa a ser un problema de capacidad política: de quiénes son capaces de producir dirección, reconstruir mediaciones y sostener orden en un entorno que ya no ofrece las bases de estabilidad de las que el país dispuso durante décadas.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.