Hoy domingo se celebra el Día de la Madre, la persona que no sólo nos dio la vida – como un don gratuito-, sino también quien nos crio y acompañó a lo largo de ella. Nos apoyó en todas las etapas de nuestro crecimiento, nos educó en la fe, nos inculcó los principales valores, nos adentró en la cultura y, en esencia, nos formó como personas. La seguridad, la autovaloración, la autonomía e independencia y el carácter, para muchos de nosotros, provienen esencialmente de nuestra madre. Es lo que también vemos en nuestros hijos y nietos: la influencia vital y el rol fundamental de la madre en la construcción de una familia. En algunas familias, la madre tuvo la generosidad de recibir al hijo que había sido engendrado por otra mujer, y se convirtió en su madre, con todas las características descritas, y con todo el amor de una madre.

Para cada uno de nosotros, los recuerdos son únicos e imborrables, tanto para quienes aún tienen la alegría de tenerla consigo como para quienes la hemos visto partir. Sin embargo, en todos los casos, la madre permanece siempre presente. Nos acompaña, la pensamos, le hablamos, la vemos e imaginamos en muchas situaciones de nuestra vida diaria. Pensamos qué nos diría y cómo reaccionaría en diversas circunstancias. Cómo no valorar su cariño, su entrega, su generosidad y los tantos y permanentes sacrificios por sus hijos, los que solemos calibrar y valorar de mejor forma cuando nos convertimos en padres. En pocas palabras, ella siempre ha sabido anteponer el cariño, el esfuerzo y la dedicación a su propio interés y bienestar.

Su sabiduría y enseñanzas están muy vivas en nuestro diario vivir y en nuestro recuerdo, así como su apoyo, su compañía y su amor incondicional. Para muchos, la madre ha sido una gran compañera de proyectos, protagonista de trabajos compartidos que han ido variando en las diferentes etapas de la vida, evolución que es muy interesante ya que nos permite admirarla en todas sus facetas. La madre consejera, también compañera de ruta, de trabajo y en ocasiones amiga y cómplice de tantas tareas.

Con el paso del tiempo llega la madurez y la vejez – una etapa de gran sabiduría – en la que podemos retribuir, al menos en parte el cariño recibido, a través de la ternura, las atenciones, el apoyo y también el diario cuidado que muchas veces se necesita. En esta etapa del ciclo de la vida, la realidad nos vuelve a acercar, ahora en otra dimensión. Es un tiempo para estar y recordar juntos, para conversar y seguir aprendiendo de su sabiduría y compañía.

Sin embargo, en algunas familias la vida a veces no transcurre como se quisiera y en ocasiones surgen situaciones difíciles. Hay problemas y distancia con la madre, barreras que pueden tener fundadas razones y que parecen infranqueables. Solo sería importante recalcar que todos los esfuerzos por derribar esas barreras y lograr un reencuentro son muy necesarias e importantes, y que en especial serán muy valorados en el futuro, cuando muchas veces la madre ya no esté presente. Quienes vivan esta difícil situación, este día es una invitación a atreverse a cruzar esas barreras, antes de que la vida nos pase por delante y ya sea demasiado tarde.

Así, es importante destacar para las nuevas generaciones que, la madre – y también la madre de mi madre-, es aquella mujer en quien se funda la familia nuclear, es quien confió siempre en nosotros y estuvo dispuesta a darlo todo para entregar vida y formar una familia ampliada. Por esto y por muchos otros recuerdos que están en nuestro corazón, el reconocimiento de hoy es para todas las madres. Gran día familiar.

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