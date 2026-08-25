César Barros y reforma constitucional: “la propuesta más loca que he escuchado desde la convención”

Y no cesan los golpes desde la propia derecha hacia la propuesta del Presidente José José Antonio Kast, en orden a reformar la Constitución para permitir la creación de un estado de excepción incluso más extremo que el de sitio, lo que le ha ganado además el mote de “iliberal”, algo que él niega.

Quien también se sumó al rechazo de la idea fue el empresario César Barros Montero, ingeniero agrónomo de la PUC y doctor en Economía de Stanford, conocido por haber estado a cargo del rescate de La Polar y de solucionar la crisis de la salmonicultura, tras la epidemia de virus ISA. Actualmente, entre otros cargos, es presidente del directorio de Nova Austral, director de Agrícola Mollendo, de Empresas Sutil, de FPY, de Constructora Harcha, de Cristalerías Toro y de Turma y Torremolinos, empresas del grupo familiar Corbella. Siempre de derecha, se define como “un liberal”, según dijo en una entrevista con El Mostrador.

Entrevistado en Radio Agricultura, señaló respecto de la reforma constitucional que “es la propuesta más loca que he escuchado desde la convención”, en referencia al proyecto de Constitución impulsado por la izquierda durante la Convención Constitucional, agregando que “plantear un estado de sitio… es más fuerte que un estado de sitio, por 240 días declarable cuando al presidente se le cante, que podrían declarar un día una región, otro día otra, ir cambiando. O sea, esto, imagínate tú, en un gobierno, no sé, que caigamos en un gobierno como Jadue y se termina el país”.

Del mismo modo, criticó el que “yo no sé a quién se le ocurrió, cómo vino. Ahora todos están echando la culpa. Fernando Barros dice que él no fue, los ministros políticos dicen que saben poco, pero la verdad es que es una iniciativa del gobierno”.

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