Emprender también es saber volver a empezar

Entre enero y mayo de este año, 346 pequeñas y medianas empresas iniciaron procesos de liquidación, un 25,4% más que en el mismo período del año pasado, según cifras de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (SIR).

El diagnóstico es que aunque la actividad económica se ha recuperado, muchas pymes siguen arrastrando los costos y deudas que debieron asumir durante el estallido social y la pandemia. Y es que cuando las ventas cayeron drásticamente, muchas debieron recurrir a créditos que después no pudieron pagar y crecieron como bolas de nieve.

Pero además, surgieron otros factores, entre ellos los vaivenes de la economía, la inestabilidad ante los procesos de reforma constitucional o la permisología. Todo esto derivó en que hoy, el riesgo para cientos de emprendedores no es solo perder el negocio, sino también comprometer su patrimonio personal.

Es inevitable pensar en las personas detrás de esos números, en las familias que pusieron gran parte de sus ahorros en un proyecto o en los emprendedores que pasan días buscando cómo salvar lo que habían construido. Y como sociedad tenemos una deuda pendiente en cómo acompañar a quienes emprenden cuando un negocio deja de ser viable.

En Chile todavía tendemos a mirar el cierre de una empresa como el final del camino, casi como una sentencia. Pero equivocarse no debería significar quedar marcado de por vida, ni mucho menos perderlo todo. Un país que aspira a tener un ecosistema emprendedor robusto necesita entender que el cierre de un negocio es muchas veces parte natural del ciclo económico.

Por eso creo que la conversación no puede quedarse solo en cifras. Necesitamos fortalecer, con urgencia, tres frentes. El primero es la reorganización: contar con procesos ágiles, accesibles y bien comunicados que permitan a una pyme reestructurar sus deudas antes de que esa bola de nieve sea imposible de frenar. Muchas liquidaciones podrían evitarse si los emprendedores supieran, a tiempo, que existen caminos intermedios entre “seguir endeudándose” y “cerrar todo”.

El segundo es el acceso a financiamiento responsable, especialmente para quienes ya atravesaron una crisis. Hoy, haber cerrado un negocio suele ser un estigma que cierra puertas bancarias y de inversión, cuando debería ser leído como experiencia, porque nadie entiende mejor los riesgos de un negocio que quien ya se equivocó una vez. Y el tercero es la educación financiera, que sigue siendo la gran deuda pendiente de nuestro ecosistema. Hay que saber tomar decisiones difíciles a tiempo, entre ellas, cuándo pedir ayuda, cuándo parar o cuándo cerrar antes de que la deuda se vuelva impagable.

Creo que todos quienes han vivido esta etapa tienen algo en común, aprendieron más de esa experiencia que de cualquier éxito anterior. Y eso es una gran virtud para empezar de nuevo y hacerlo de manera distinta, incluso siendo más cautos y responsables. Por eso debemos cambiar el punto de vista y el lenguaje con el que hablamos del emprendimiento. En vez de preguntar “¿Por qué fracasaste?”, el foco podría estar en un “¿Qué aprendiste, y qué vas a hacer con eso?”.

A fin de cuentas, un ecosistema emprendedor verdaderamente robusto no es aquel donde ninguna empresa muere, sino uno donde quienes deben cerrar encuentran herramientas para hacerlo de manera ordenada, pueden aprender de la experiencia y tienen la posibilidad de volver a intentarlo. Por eso hay que construir escenarios donde sea posible equivocarse, cerrar y volver a empezar.

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