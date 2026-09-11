Los archivos de memoria y DDHH también son archivos de la organización y la resistencia

Durante mayo de 1981, la dictadura civil militar de Augusto Pinochet implementó un paquete de reformas laborales. La edición de la revista Hoy, del 29 de abril de aquel año, calificaba a “los cambios de mayo” como “importantes transformaciones laborales que ayudan a modelar con mayor exactitud las aspiraciones del régimen”, alterando la existencia de la mayoría de los chilenos.

Entre las principales modificaciones destacaba un nuevo sistema de previsión: las administradoras privadas de fondos de pensión (las tristemente célebres AFPs, todavía vigentes) fueron presentadas a la opinión pública como la alternativa de capitalización individual, que se traduciría en el aumento de las jubilaciones en un plazo de algunos años.

La ausencia de un marco institucional mínimamente favorable para la clase trabajadora chilena implicó un mayor impacto de la crisis del año siguiente y, en consecuencia, la multiplicación de diversas formas de organización, subsistencia y protesta. Los boletines poblacionales y de organizaciones de mujeres, la propaganda clandestina de grupos subversivos, las acciones callejeras de los comités contra la tortura, la rearticulación de las organizaciones estudiantiles secundarias y universitarias, entre otros numerosos documentos están disponibles en los archivos de memoria y derechos humanos.

En efecto, los archivos de memoria y derechos humanos no resguardan exclusivamente información sobre las víctimas, la represión y el dolor. También gestionan las huellas documentales de la organización popular y de las resistencias contra la dictadura, así como sus continuidades y transformaciones en el período democrático.

Cuarenta y cinco años después, otro gobierno de ultraderecha, esta vez elegido democráticamente, celebra la aprobación parlamentaria de su llamada “megarreforma”, que nuevamente afecta los derechos laborales, sociales y económicos alcanzados por décadas de luchas de las y los trabajadores chilenos, reanimando el modelo económico neoliberal impuesto por medio de la violencia en los años ochenta. Mientras tanto, desmantela la institucionalidad de derechos humanos a través del cierre de numerosos programas públicos y el desfinanciamiento de iniciativas promovidas por la sociedad civil.

Los archivos de memoria permiten revisitar el pasado; a algunas personas les hace recordar, a otras, les permite conocer como el modelo económico utilizó las crisis y traumas sociales para imponer reformas impopulares de libre mercado que la población rechazaría en condiciones normales. Ayer fue la dictadura, hoy es la crisis de seguridad.

Los archivos, al igual que los sitios de memoria, aportan a la democracia al poner en diálogo, mediante testimonios, la recuperación patrimonial y las prácticas comunitarias, las luchas y la represión del pasado con las luchas actuales.

Desde la Red de Archivos de Memoria y Derechos Humanos (RAMDH) hacemos la invitación a recorrer las huellas documentales de la organización y la resistencia contra la dictadura. Convirtamos nuestros archivos en herramientas para afrontar el presente.

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