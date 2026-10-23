Invariabilidad tributaria: dos fallos, dos criterios diversos y un mismo proyecto de ley

El Tribunal Constitucional (TC) ha dejado en evidencia una contradicción doctrinaria y de principios constitucionales que difícilmente podrá eludir en el futuro próximo. Basta analizar y comparar las dos sentencias del propio TC, a pocas semanas de diferencia, sobre el mismo proyecto de Ley de Miscelánea para observar esta contradicción.

En el fallo de agosto, al examinar la invariabilidad tributaria, el tribunal aceptó que determinados inversionistas pudieran adquirir contractualmente una protección frente a modificaciones tributarias futuras durante 10, 15 o 20 años. Sin embargo, ahora, en octubre, al realizar el control constitucional de otras disposiciones del mismo proyecto, desarrolló un razonamiento constitucional considerablemente más profundo: procedió a examinar los efectos reales de las normas, las desigualdades económicas preexistentes, los beneficiarios efectivos y la coherencia entre las ventajas concedidas y la finalidad constitucional del sistema.

La contradicción no consiste en que ambas materias debieran recibir necesariamente la misma solución. Consiste en haber utilizado intensidades diferentes de control constitucional frente a estructuras legales capaces de producir desigualdades materiales.

Cuando quiso examinar la realidad y sus efectos, el TC lo hizo

En octubre, al revisar las disposiciones relativas al Fondo Común Municipal, el tribunal no se conformó con su formulación aparentemente general. Investigó quiénes podían beneficiarse efectivamente, examinó las diferencias de capacidad económica y administrativa entre municipios y advirtió que una regla formalmente neutral podía terminar favoreciendo a quienes ya se encontraban en mejores condiciones.

Su razonamiento resulta particularmente significativo: una regulación puede ser constitucionalmente problemática cuando, en lugar de corregir una desigualdad preexistente, termina profundizándola. Eso constituye un verdadero control constitucional material, ya que no basta determinar qué dice formalmente la ley, es necesario examinar qué estructura jurídica y económica produce y cuáles son sus consecuencias reales.

El TC reconoció, además, que la libertad del legislador para diseñar políticas públicas encuentra límites en los derechos y principios constitucionales y que las diferenciaciones introducidas deben mantener coherencia con la finalidad del sistema en que se insertan.

De lo anterior nace la necesidad de hacer un análisis metodológico en base a ese razonamiento, para examinar lo resuelto respecto de la invariabilidad tributaria.

La doctrina de Tipke y la justicia del sistema

Este razonamiento realizado en el fallo de octubre, se aproxima notablemente a una de las construcciones fundamentales del Derecho Tributario Constitucional alemán: la Systemgerechtigkeit [Justicia del Sistema], desarrollada especialmente por Klaus Tipke.

Para Tipke, la justicia tributaria no se satisface por el hecho de que las normas utilicen categorías abstractas o aparentemente generales. Una vez que el legislador adopta determinados principios estructurales para distribuir las cargas públicas –generalidad, igualdad y capacidad contributiva– debe desarrollar el sistema de manera coherente con ellos.

Las excepciones son posibles. Los incentivos también, pero requieren una justificación material suficiente, especialmente cuando introducen diferencias intensas y prolongadas en el tiempo.

La doctrina alemana posterior, representada por Paul Kirchhof, Joachim Lang, Dieter Birk y Hanno Kube, junto con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal alemán, ha profundizado esta exigencia mediante los principios de capacidad contributiva, igualdad material, proporcionalidad y coherencia legislativa o Folgerichtigkeit.

El legislador dispone de un amplio margen para configurar el sistema tributario, pero sus diferenciaciones no pueden contradecir injustificada y aleatoriamente los criterios estructurales que él mismo ha establecido.

Aplicada a la invariabilidad, esta metodología habría obligado al TC a formular preguntas que en agosto quedaron insuficientemente desarrolladas:

¿Por qué una diferencia cuantitativa –disponer de capacidad para invertir determinados millones de dólares– permite adquirir una diferencia cualitativa de estatuto tributario durante décadas?

¿Por qué contribuyentes que posteriormente posean igual capacidad económica pueden quedar sometidos a legislaciones tributarias diferentes?

¿En qué momento una ventaja originalmente concebida para atraer inversión deja de responder a esa finalidad y comienza a transformarse en un privilegio estructural?

¿Es coherente con la capacidad contributiva que una mayor capacidad económica inicial permita adquirir mayor protección frente a futuras modificaciones tributarias?

La Systemgerechtigkeit no determina automáticamente la inconstitucionalidad de la invariabilidad. Pero exige justificarla desde la coherencia del sistema tributario completo y no solamente desde la finalidad aislada de atraer inversiones.

Los derechos fundamentales también impiden crear estructuras arbitrarias de desigualdad

La sentencia de octubre contiene, además, una dimensión constitucional especialmente importante que el propio TC no identifica expresamente, pero que merece ser destacada.

Su razonamiento presenta una clara afinidad con la moderna doctrina alemana de los derechos fundamentales como derechos de defensa frente al poder público (Abwehrrechte), con el mandato de igualdad del artículo 3.1 de la Ley Fundamental y con la exigencia de coherencia sistémica desarrollada por Tipke.

Estas construcciones, aunque jurídicamente distintas, permiten comprender que los derechos constitucionales no se limitan a impedir que el Estado imponga cargas arbitrarias o establezca discriminaciones expresas. También proporcionan fundamentos para cuestionar estructuras normativas que, bajo una apariencia de generalidad y neutralidad, transformen desigualdades económicas preexistentes en ventajas jurídicas prolongadas para quienes ya se encuentran en una posición superior.

La Constitución no garantiza únicamente igualdad en la formulación abstracta de las leyes. Exige que las diferencias creadas por ellas posean una justificación material suficiente, razonable y proporcionada.

Precisamente ese razonamiento aparece en octubre cuando el TC examina las consecuencias reales de las normas municipales, identifica a sus beneficiarios efectivos y rechaza mecanismos capaces de profundizar desigualdades estructurales.

Sin embargo, no hizo ni desarrolló un examen y análisis equivalente en agosto respecto de la invariabilidad tributaria, pese a que esta puede producir una secuencia particularmente problemática: mayor capacidad económica inicial, acceso a protección contractual, conservación de reglas tributarias históricas, eventual ventaja fiscal y competitiva frente a otros contribuyentes.

El problema no consiste simplemente en que algunos reciban un beneficio. Consiste en que el propio Estado puede convertirse, mediante su legislación, en creador y garante de una estructura prolongada de desigualdad tributaria.

Esa posibilidad compromete simultáneamente las garantías de igualdad ante la ley del artículo 19 N.º 2, igual repartición de los tributos del artículo 19 N.º 20 y no discriminación arbitraria en materia económica del artículo 19 N.º 22 de la Constitución.

Estas garantías no prohíben toda diferencia tributaria ni todo incentivo a la inversión, pero obligan a examinar su fundamento, intensidad, duración y consecuencias sobre quienes permanecen sometidos al régimen general.

La cuestión que el TC debió estudiar no era solamente si el legislador tenía competencia para establecer invariabilidad, sino si podía ejercerla creando diferencias de esa magnitud y duración sin demostrar suficientemente su necesidad, proporcionalidad y efectos sobre los demás contribuyentes.

El fallo de octubre demuestra que el problema no era la capacidad del TC

Aquí aparece la contradicción más difícil de justificar. Esta sentencia demuestra que el Tribunal Constitucional, con voluntad y decisión sí es capaz de efectuar un control constitucional material, sistémico y contextual profundo.

Lo hace cuando abandona la literalidad de las disposiciones, identifica a sus beneficiarios efectivos, examina desigualdades económicas preexistentes, estudia cómo una regla aparentemente neutral puede profundizarlas, considera sus consecuencias distributivas y confronta el instrumento utilizado con la finalidad constitucional de la institución; incluso usando el Derecho comparado como elemento auxiliar de interpretación.

En otras palabras, no pregunta solamente qué dice literalmente la ley, pregunta qué sistema construye y cuáles son sus efectos reales inmediatos y en el tiempo.

Esa es precisamente la metodología, espíritu y ánimo que faltó desarrollar con igual profundidad al TC en agosto frente a la invariabilidad tributaria.

De ahí la contradicción del TC, pues su propia jurisprudencia de octubre demuestra una disponibilidad de metodología constitucional mucho más exigente que aquella aplicada anteriormente al régimen de invariabilidad. El problema es que no demostró la misma acuciosidad en agosto pasado.

La capacidad económica como fuente de una segunda ventaja

En efecto, la contradicción se vuelve especialmente visible cuando aplicamos a la invariabilidad el razonamiento utilizado por el propio TC respecto de los municipios.

En octubre, el Tribunal Constitucional observa que una desigualdad inicial de recursos puede convertirse, mediante determinadas reglas, en una ventaja adicional para quienes ya se encuentran en mejores condiciones. ¿No merecía una reflexión equivalente el régimen de invariabilidad?

Una empresa con elevada capacidad económica puede superar el umbral legal, celebrar el contrato y obtener protección frente a reformas futuras. Esa protección puede permitirle conservar una carga tributaria distinta de la que soportarán posteriormente empresas competidoras. La diferencia económica inicial se transforma en diferencia jurídica y esta puede producir una nueva ventaja económica.

No estamos necesariamente ante una discriminación constitucionalmente acreditada. Estamos ante un riesgo estructural suficientemente relevante como para exigir un examen material riguroso, y ese es precisamente el examen que el TC sí realizó en octubre respecto de otras disposiciones del mismo proyecto, aquí no se aplicó el principio romano a pari, o sea, a igual razón, igual disposición.

La generalidad formal no asegura igualdad material

El fallo de octubre contiene otra enseñanza fundamental: el TC no aceptó que la formulación general de una norma cerrara el análisis constitucional. Investigó quiénes resultarían efectivamente beneficiados.

Sostenemos que ese mismo criterio debería aplicarse cuando se indica y afirma que cualquier inversionista que cumpla determinados montos puede acceder a la invariabilidad. Que el requisito sea objetivo, no demuestra que sus efectos sean materialmente neutrales. La pregunta constitucional es más exigente:

¿Quiénes pueden realmente acceder? ¿Quiénes quedan excluidos? ¿Qué ventajas obtendrán los beneficiarios? ¿Qué sucederá cuando empresas comparables compitan bajo cargas tributarias diferentes? La objetividad formal y justicia material no son conceptos equivalentes y eso un TC no puede ni debe dejar de analizarlo.

Atraer inversión no justifica cualquier mecanismo

El TC reconoció en octubre que determinadas finalidades legislativas podían ser legítimas, pero no permitió que esa legitimidad justificara automáticamente cualquier instrumento. Exigió coherencia entre finalidad, medio y estructura constitucional.

¿Por qué atraer inversión habría de recibir un tratamiento metodológico diferente?

Atraer inversión es legítimo. No obstante ello, debe demostrarse por qué resulta necesario otorgar invariabilidad durante 10, 15 o 20 años y no establecer incentivos temporales, focalizados y vinculados a inversión efectivamente materializada, innovación, tecnología, empleo o productividad.

La OCDE, en su guía de 2026 sobre incentivos tributarios a la inversión, recomienda precisamente evaluar adicionalidad, eficacia, costo fiscal, equidad, distorsiones y posibilidades de revisión. También advierte sobre los riesgos de las cláusulas contractuales de estabilización excesivamente rígidas.

En igual sentido, la experiencia brasileña con su proyecto REDATA muestra una alternativa: beneficios tributarios específicos, temporales y condicionados a resultados verificables, sin necesidad de congelar por décadas la legislación tributaria general, lo que no implica que ese modelo sea automáticamente exitoso, solo demuestra que existen alternativas que debieron ser consideradas, analizadas y comparadas por el TC, pues una finalidad legítima no reemplaza el análisis de necesidad y proporcionalidad.

La libre competencia: otra consecuencia insuficientemente examinada

La metodología material utilizada en octubre también consideró los efectos sobre terceros. Supongamos que dentro de diez años dos empresas compiten en el mismo mercado y poseen capacidades económicas semejantes. Una conserva determinadas condiciones tributarias por un contrato de invariabilidad. La otra soporta íntegramente una reforma posterior.

La diferencia deja de ser exclusivamente tributaria. Puede traducirse en mayores márgenes, mejores condiciones financieras, mayor capacidad de expansión o posibilidades de adquirir competidores, incluso puede transformarse en una ventaja de incumbencia y en una barrera de entrada para nuevas inversiones.

La OCDE ha desarrollado el principio de neutralidad competitiva precisamente para examinar las ventajas que las intervenciones estatales pueden producir entre empresas. La experiencia europea también considera los efectos de las ventajas fiscales selectivas sobre el mercado. Un verdadero control constitucional material debía, al menos, haberse preguntado si la invariabilidad podía producir estas consecuencias y si existía una justificación suficiente para tolerarlas, tal como lo ha hecho en su fallo de octubre respecto del mismo proyecto.

Potestad tributaria formal y capacidad efectiva de ejercerla

La sentencia de agosto también dejó insuficientemente desarrollada otra cuestión esencial.

Se ha sostenido que el Congreso futuro conserva su potestad para modificar las leyes tributarias.

Formalmente es correcto, pero si una reforma posterior puede aplicarse plenamente a unos contribuyentes y no a otros por contratos celebrados años antes, la competencia legislativa subsiste mientras su eficacia material queda parcialmente condicionada, la invariabilidad no elimina la potestad tributaria, limita determinados efectos futuros de su ejercicio, y esa limitación adquiere especial relevancia cuando puede extenderse durante varios gobiernos y legislaturas.

La potestad tributaria no consiste solamente en aprobar impuestos. Comprende también la capacidad de adaptar bases, corregir beneficios, enfrentar nuevas formas de elusión, responder a crisis y distribuir las cargas conforme a las necesidades públicas y a la capacidad contributiva, por ello, la contractualización prolongada de determinados tratamientos tributarios merecía un examen constitucional mucho más profundo por la trascendencia de la materia y sus efectos y ramificaciones reales en el tiempo.

El futuro requerimiento: donde ambas doctrinas deberán encontrarse

El fallo de agosto resolvió un control preventivo. Su decisión tiene efectos jurídicos que deben respetarse y no puede simplemente desconocerse porque posteriormente el TC haya utilizado otra metodología; sin embargo, puede aparecer un problema distinto cuando la invariabilidad produzca consecuencias concretas:

Imaginemos una futura reforma tributaria y dos empresas que desarrollan la misma actividad, compiten en el mismo mercado y poseen capacidades contributivas equivalentes, una sometida a la nueva legislación y la otra conserva determinadas reglas anteriores mediante un contrato de invariabilidad. Si la empresa afectada por esta discriminación inicia una gestión judicial en la cual la aplicación de esta normativa se estima que produce un resultado contrario a la Constitución por discriminación, podría plantearse, cumpliendo sus requisitos, una cuestión de inaplicabilidad.

Si una controversia de esa naturaleza llega válidamente al Tribunal Constitucional, aparecerá una cuestión doctrinaria difícil de evitar:

¿Debe examinarse la diferencia únicamente desde la existencia del contrato o también desde sus consecuencias materiales sobre igualdad tributaria, capacidad contributiva y competencia? El fallo de octubre ofrece una metodología para abordar precisamente esta segunda dimensión.

¿Cómo resolverá el TC la contradicción?

El TC dispone de alternativas jurídicas, podría sostener que seguridad jurídica, inversión y protección contractual justifican un tratamiento distinto. Pero tendría que explicar por qué esos valores permiten una diferenciación prolongada y cómo se concilian con igualdad, proporcionalidad y capacidad contributiva. También podría distinguir entre la constitucionalidad del diseño general, examinada preventivamente, y los efectos particulares de una aplicación concreta posterior, dentro de los límites procesales correspondientes.

Lo que sí resultaría doctrinariamente insatisfactorio sería limitarse a afirmar que existe un contrato y que el inversionista cumplió el umbral legal, ello dado que el propio TC demostró en octubre que la existencia de una categoría formalmente objetiva no agota el análisis de igualdad. La pregunta constitucional no termina cuando se identifica la diferencia jurídica. Comienza cuando debe justificarse materialmente esa diferencia.

La contradicción que permanece

La mayor inconsistencia entre los fallos de agosto y octubre no reside simplemente en haber alcanzado resultados diferentes respecto de disposiciones distintas. Reside en dos concepciones de la intensidad del control constitucional dentro de un mismo proyecto. En agosto predominó la deferencia hacia la libertad legislativa para establecer un régimen contractual de estabilidad tributaria. En octubre, el Tribunal Constitucional examinó cómo esa libertad encuentra límites cuando una norma aparentemente general puede reproducir o profundizar desigualdades materiales.

Esta segunda sentencia demuestra que el TC dispone de las herramientas para controlar estructuras legales de desigualdad desde los derechos fundamentales, la igualdad, la proporcionalidad y la coherencia del sistema, así la pregunta pendiente es: ¿por qué ese mismo rigor no se aplicó a una invariabilidad capaz de proyectar durante décadas diferencias fiscales y competitivas entre contribuyentes comparables?

La doctrina de Tipke proporciona aquí una enseñanza fundamental: la justicia de un sistema tributario no puede medirse examinando aisladamente los beneficios que concede, sino considerando su coherencia con los principios generales que justifican la distribución de las cargas públicas.

La jurisprudencia constitucional moderna agrega que las diferencias legislativas deben analizarse también por sus consecuencias reales, no únicamente por su formulación abstracta. Y el propio TC acaba de demostrar que comprende y que se debe aplicar esa metodología, por ello el fallo de octubre refuerza y da sólidos argumentos a la crítica e inconsistencias del fallo de agosto respecto de la invariabilidad, no porque demuestre automáticamente que la invariabilidad sea inconstitucional, sino porque revela que su revisión y control constitucional merecía un examen material y sistémico mucho más exigente que el aplicado.

La cuestión que permanece abierta es profunda: si la Constitución impide que una norma aparentemente general convierta desigualdades económicas preexistentes en nuevas ventajas jurídicas injustificadas, ¿por qué no debería aplicarse un criterio equivalente cuando una mayor capacidad económica permite adquirir durante décadas un régimen tributario protegido frente a los demás?

En un futuro conflicto constitucional admisible, el TC tendrá que explicar cómo se relacionan ambas metodologías y efectos. Aquí, no bastará con demostrar que existe un contrato, habrá que justificar por qué la diferencia que ese contrato produce continúa siendo constitucionalmente razonable, necesaria y proporcionada y esa es la verdadera deuda doctrinaria que el fallo de agosto dejó pendiente y que el de octubre dejó en evidencia.

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