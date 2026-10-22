Al Pan Pan: quiebre de pacto en el Senado abre nuevo frente entre oficialismo y oposición

En el Socialismo Democrático surgieron nuevas tensiones luego de que, en una operación liderada por el senador socialista Juan Luis Castro, se definiera que su par del PPD, Pedro Araya, no asumiera la presidencia de la Comisión de Constitución.

“Nadie puede alegar que esto no se haya advertido”, señaló Castro, apuntando a acercamientos de Araya con el Gobierno que, a su juicio, habrían ido más allá de lo prudente.

Araya, en tanto, cuestionó lo ocurrido y afirmó que “parece que dejó de ser el Socialismo Democrático y pasó a ser el Socialismo Autoritario”.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler, conversamos sobre este tema junto al abogado, analista político, exdiputado, exministro secretario general de la Presidencia durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet y militante del PPD, Jorge Insunza.

Siguiendo con la actualidad nacional, las caídas registradas en los fondos de pensiones también han generado distintas acciones. El Fondo E acumula una pérdida de 10,4%, mientras que el Fondo D registra una baja de 6,4%, situación que ha motivado acciones judiciales que buscan determinar eventuales responsabilidades de las AFP.

La Superintendencia de Pensiones anunció un proceso sancionatorio contra las siete administradoras de fondos de pensiones. A esto se suma que, en el Sernac, se abrió la posibilidad de que los consumidores puedan presentar demandas colectivas contra las AFP, considerando que los fondos más afectados corresponden a los de perfil más conservador.

En otro ámbito, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, enfrenta cuestionamientos por la rebaja de condenas a 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad. Desde el Partido Comunista anunciaron una interpelación, mientras que las explicaciones entregadas desde el Gobierno, principalmente de carácter técnico, no han logrado contener las críticas.

Analizamos estos temas junto al abogado constitucionalista de la Universidad Alberto Hurtado, Tomás Jordán.