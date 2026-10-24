Ganadores y perdedores del Fondo E: cómo los ahorros de los chilenos terminaron en Wall Street

Una fallida y multimillonaria apuesta financiera de las AFP ha propinado un golpe histórico a los ahorros de los trabajadores, afectando principalmente al Fondo E. Las administradoras utilizaron herramientas de derivados –swaps– para apostar masivamente a la baja de las tasas de interés en Estados Unidos. La realidad les dio la espalda: las tasas subieron drásticamente, gatillando una desvalorización sin precedentes de US$ 7.700 millones.

Lo que nadie explica de esta apuesta fallida es que no sólo hay perdedores –mayoritariamente los cotizantes del Fondo E– sino también grandes ganadores –los colosos de Wall Street–. En el mundo de las finanzas, los swaps son conocidos como instrumentos de juego de suma cero. Esto significa que el instrumento no genera riqueza por sí mismo; simplemente la transfiere de un bolsillo a otro. En palabras simples, unos ganan lo mismo que otros pierden.

¿Quiénes eran la contraparte de las AFP en estos swaps?

Reportes financieros internacionales –Bloomberg– identifican directamente a los gigantes de Wall Street al otro lado de estos contratos. Particularmente, a dos bancos norteamericanos: Bank of America y Citigroup. Esto significa que gran parte de los US$7.700 millones de pérdidas fueron absorbidos por Bank of America y Citigroup como ganancias.

Si consideramos que la gran mayoría de las AFP están controladas por grandes corporaciones financieras de Estados Unidos, debería abrirse una investigación urgente para indagar si es que no había algún acuerdo comercial entre los dueños de las AFP y Bank of America y Citigroup. Ya que son los cotizantes quienes asumen las pérdidas y no las AFP, es necesario auditar financieramente si los controladores corporativos norteamericanos de las AFP –MetLife, Principal Financial Group y Prudential Financial– mantuvieron acuerdos comerciales, de cobertura o de reaseguro cruzados con Citigroup y Bank of America en Wall Street. Al final del día, el dinero salió de trabajadores chilenos y se quedó en el circuito financiero de Estados Unidos.

Como ciudadano y cotizante de las AFP exijo mediante esta columna una investigación a fondo de la relación comercial existente entre los dueños de las AFP y todas aquellas corporaciones norteamericanas –incluidas Bank of America y Citigroup– que se llenaron los bolsillos con nuestros ahorros.

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