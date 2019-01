Boric reitera disculpas por polémica polera de Jaime Guzmán pero cuestiona presentación de la UDI ante Comisión de Ética

El diputado del Movimiento Autonomista (MA), Gabriel Boric, reiteró sus disculpas por el polémico video que circuló recientemente en redes sociales, en el que se le observa con una polera de Jaime Guzmán asesinado. Sin embargo, el parlamentario cuestionó la presentación que hizo la UDI ante la Comisión de Ética de la Cámara.

"Esto es en un contexto de una entrevista a un canal de música en YouTube el año 2017, donde se me entrega un regalo de carácter inapropiado al final de la misma, que me pilla por sorpresa", recalcó Boric, a lo que agregó que "no reaccioné adecuadamente, lo que debí haber hecho es haber rechazado esa polera de contenido inapropiado. Pido disculpas si alguien se sintió ofendido por ello".

"Respecto a la presentación ante la Comisión de Ética, todos los parlamentarios tienen el legítimo derecho para presentar los requerimientos que estimen pertinentes, pero yo también los invito a leer la presentación que ha hecho la UDI, donde aluden a la hombría, a comportarse como hombre, para que se ponderen también los hechos en su justa dimensión", dijo el legislador.

Boric también señaló que "creo que tienen fantasmas que no se corresponden con la realidad. Yo he señalado mis convicciones de una manera muy clara, mi convicción profunda de la necesidad de que se respeten los derechos humanos de manera universal e indivisible en todos los lugares del mundo, partiendo por Chile".

Diputado Coloma: "La palabra de Boric vale muy poco"

Las críticas han llegado por parte del oficialismo. En esa línea, el diputado Juan Antonio Coloma, emplazó a Boric a que "sea capaz de pedir perdón, independiente de las presiones que pueda sufrir, por todo el accionar que ha tenido respecto del asesinato de Jaime Guzmán, desde reírse de la polera, juntarse con el asesino, desde reivindicar la lucha armada del Frente Manuel Rodríguez desde los años 90 en adelante".

"Creo que para todo eso hay que tener la hombría suficiente para pedir perdón por haber cometido estos hechos y también decimos que la palabra de Gabriel Boric hoy día vale muy poco (...) es como la moneda venezolana, no pesa nada", agregó.

En tanto, la vocera de Gobierno Cecilia Pérez también se refirió al hecho, argumentando que "él ha reconocido que cometió un error, nosotros creemos que ya llegó el momento de que este tipo de liderazgos dejen de dar explicaciones al país por los errores cometidos y empiecen a fomentar una cultura de diálogo, de respeto, de unidad nacional y de condena transversal a cualquier tipo de asesinato, a cualquier tipo de violación a los derechos humanos y a cualquier dictadura, en todo tiempo y en todo lugar".