Kast en picada contra Chadwick por reconocer "insensibilidad" por violaciones en DDHH: "Era un cómplice pasivo"

El ex candidato presidencial, José Antonio Kast, se refirió a los dichos del ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien realizó una autocrítica de sus años en la UDI señalando que "nosotros sí, en un momento tuvimos una suerte de insensibilidad o no comprensión real de lo que significaba y lo dramático que fue las violaciones de los DD.HH en el país".

El secretario de Estado ofreció esas declaraciones a través de Radio Duna. Ante ello, Kast, en la misma emisora, dijo que "Andrés Chadwick en varios temas se ha arrepentido varias veces de su participación en el gobierno militar. De una cosa, de otra cosa. Debe haber estado de acuerdo cuando el presidente Piñera habló de los ‘cómplices pasivos’, siendo que él era un cómplice pasivo, igual que Cristián Larroulet. Cada uno tiene derecho a arrepentirse de lo que estime necesario".

El líder del movimiento Acción Republicana, quien se ha manifestado a favor de la dictadura de Augusto Pinochet, afirmó que no está de acuerdo con los dichos de Chadwick: "Yo creo que siempre, al menos en lo que yo pueda decir, he rechazado la violación de los derechos humanos, y uno siempre se conmueve y conduele con las víctimas o los parientes de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos", dijo.

Kast agregó que "La UDI, cuando Andrés Chadwick también era militante activo, hizo un documento que se llamó ‘La paz ahora’. Nosotros votamos favorablemente todas las leyes de reparación a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos. En todas esas discusiones estuvo presente la mirada crítica a lo que puede ser la violación a los derechos humanos. Entonces, yo no mezclaría los sentimientos en esto: aquí también hay que mantener un grado de objetividad. Si se trató de reparar el mal causado, sí se ha hecho".

El video de Boric

En la entrevista con Radio Duna, Kast también habló sobre cómo le llegó el video del diputado Gabriel Boric con la polera de Jaime Guzmán que causó revuelo en redes sociales. "Me llegó la foto de un adherente. La primera vez que lo vi es una noticia falsa. Al poco rato envió el video. En general, en esas cosas tomo acción siempre. Siempre actúo de inmediato. Y aquí había algo oculto. Se hizo viral, Boric fue trending topic, y luego pasó a las personas de carne y hueso", dijo.

"La UDI debería haber presentado alguna resolución para exigir o estudiar la destitución de Gabriel Boric. En base a infligir las reglas legales y constitucionales al reunirse con un prófugo de la justicia chilena", agregó.

Apoyo mayoritario

El ex diputado también se refirió a los resultados de la última encuesta Criteria Research, en la que lideró la intención de voto con un 12%, superando a la ex candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez. "Soy de un espíritu tranquilo en el tema de las encuestas. No me deprimo cuando no marco ni tengo euforia cuando marco. Sigo trabajando. Criteria ha sido la más acertada. Tienen un método de consulta más acertado, pero no me cambia", dijo.