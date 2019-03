Seremi de Salud ordenó cierre de clínica donde murió joven de 20 años que se sometió a cirugía

Luego del fallecimiento de una joven de 20 años tras someterse a una abdominoplastia en la Clínica Acuario la noche del lunes, la Seremi Metropolitana de Salud decretó el cierre del recinto asistencial.

En una inspección realizada, el organismo detectó una serie de irregularidades, como por ejemplo, la ausencia de un reanimador.

La seremi de Salud, Rosa Oyarce, sostuvo que "la clínica tiene algunas deficiencias de infraestructura, algunas de equipamiento que van a tener que cumplir y que van a tener que, en el fondo, volver a armar esta clínica si es que quieren seguir funcionando. Pero, por ahora, va a quedar con prohibición de funcionamiento".

La autoridad detalló que "algunas cosas menores que están relacionadas con el pabellón, para mantener la ventilación y otras cosas, y también falta de un carro de paro, debería haber tenido dos y tenía uno, que no estaría en la sala de cuidados, de recuperación. No tiene UCI ni UTI, pero si ellos tienen convenios con clínicas cercanas, eso está autorizado, la norma técnica no lo prohibe".

Una paciente de la clínica, identificada como Vivian López, denunció que "la operación mía era glúteos y un poco de cadera, me operé acá. La sala donde yo ingresé es con un closet, donde parece que guardan las cosas de todos los pacientes, el pabellón no es higiénico, la arsenalera andaba con uñas acrílicas".

"Al día siete yo tuve una hemorragia en la casa, yo perdí el conocimiento, ingresé de urgencia, con riesgo vital, a la Clínica Vespucio. Estuve tres días con riesgo vital y el médico hasta el día de hoy no me ha dicho nada, ni siquiera me ha entregado la epicrisis. Yo le dije a él que estuve con riesgo vital, mínimo necesito saber qué fue lo que me hicieron", agregó la denunciante.

Actualmente, el Ministerio Público se encuentra realizando una investigación -tiempo durante el cual el recinto hospitalario permanecerá cerrado- para determinar si existió negligencia por parte del equipo médico que atendió a la joven fallecida.