"Un hecho especialmente violento": Álvaro Elizalde sufre robo de su vehículo en Providencia

El presidente y senador del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, se convirtió en una nueva víctima de la delincuencia del país tras sufrir un violento robo con intimidación de vehículo, en la comuna de Providencia.

El hecho se registró durante la noche del miércoles, en la intersección de Villaseca y Doctor Pedro Lautaro Ferrer, donde un grupo de cuatro delincuentes lo interceptó mediante el método de "la encerrona", para obligarlo a descender del automóvil.

"Dos de ellos lo intimidaron con armas de fuego y uno con arma blanca, lo obligaron a descender y se llevaron el vehículo del senador", detalló la capitana Marianela Jofré, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Oriente.

Elizalde (49) resultó sin lesiones y denunció el hecho en la 19a Comisaría de Providencia, indicó la institución policial.

"Debido a la rápida acción de la Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos, y con el rastreo del GPS del celular que se encontraba al interior del vehículo, se logró la detención de cuatro individuos en la comuna de Huechuraba", agregó la capitana de Carabineros. Uno de ellos era menor de edad.

No es el primer robo que sufre el presidente del PS. Hace ocho meses, mientras se encontraba en una fiesta, sufrió el robo de diversas especies desde su automóvil estacionado en la misma comuna de Providencia.

"Son muchos los chilenos que son victimas de delitos cotidianamente. A mí, lamentablemente, en el último año me ha tocado ser víctima en dos oportunidades. El año pasado me abrieron el auto y sustrajeron especies importantes, pero hoy fue un hecho especialmente violento", relató el parlamentario.

El senador PS agregó que "una persona con una escopeta, de la impresión, me amenazó. Yo alcancé a ver el cañón y me gritó que bajara el seguro del auto. Cuando bajé el seguro del auto otra persona ingresó por la puerta del copiloto y me amenazó con un cuchillo. Me gritó que le hiciera entrega del celular y de las llaves del auto, que no los mirara y que viera hacia abajo".