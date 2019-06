Sebastián Edwards cuestiona el ajuste "cosmético" al gabinete: "Chile está enfrentando una crisis que es esencialmente política"

Tras semanas de rumores finalmente se llevó a cabo un ajuste en el equipo ministerial de Sebastián Piñera. Cambios que no tocaron al Comité Político y que reforzaron sin duda al núcleo piñerista; con la llegada de históricos como los exministros Jaime Mañalich y Teodoro Ribera.

Frente a esto, el economista Sebastián Edwards, que aterriza hoy en Santiago para participar este jueves 20 en el seminario anual XVII de Moneda Asset Management, se refirió a las modificaciones en La Moneda.

En entrevista con La Tercera, el académico se mostró su preocupación por el país, asegurando que poco queda del optimismo inicial que tenía por este gobierno. Y la modificación ministerial solo vino a ahondar su crítica.

“Es más bien cosmética. Tenemos un problema político y este cambio de gabinete no hace nada -absolutamente nada- por abordar ese tema”, dijo Edwards al matutino.

"La conducción ha sido débil y no se ha enfocado a los problemas más serios. A veces ha parecido un gobierno organizado en torno a una obsesión: la reforma tributaria con reintegración", añadió.

Y es que a juicio de Edwards, el Gobierno está dando "palos de ciego". "Yo hubiera esperado una reacción activa y de alarma cuando el FMI proyectó, hace un año, que Panamá pasaría al primer lugar de ingreso per cápita en América Latina. Pero a nadie pareció importarle. Más de alguien me dijo: “Pero Panamá no es un país, es un canal”. Después de decir eso se fueron a sus casas de fin de semana o a comer un asadito con los amigos y amigas. Hay una enorme complacencia; enorme y generalizada", sentenció.

De acuerdo a sus declaraciones, el académico considera que lo que ocurre hoy es un problema muy serio, tanto político como de gestión. "Piense en la encuesta CEP que salió recién. Un 76% del público ve al Presidente como “lejano” y a un 66% no le da confianza. Además, un 65% cree que el gobierno ha actuado sin “destreza ni habilidad”. Y para gobernar con éxito se requiere exactamente cercanía, confianza y ser percibido como competente".

"El cambio de gabinete debió haber apuntado a subsanar estas falencias, nombrando en el Ministerio del Interior a un gran articulador político. Alguien que supliera las debilidades del Presidente. Pero no se hizo. Al contrario, se optó por cambios menores y más bien cosméticos", manifestó.

Directo al grano, Edwards dijo que debieran haber salido la vocera Cecilia Pérez y el ministro Chadwick. "Se necesita un ministro del Interior que, como argumenté más arriba, cree confianza y esté en sintonía con la gente, que produzca una sensación de cercanía y de buena gestión. El ministro del Interior debe desarrollar un relato coherente y atractivo, una visión de largo plazo para el país que entusiasme a la gente. Y se necesita una vocera que transmita esas ideas en forma eficiente y persuasiva".

El economista, que recomienda a Alfredo Moreno para la cartera de Interior, repasó también a la oposición y a las élites, asegurando que al menos dos tercios de la desaceleración que sufre la economía es por factores internos y que solo “cuando se vean avances verdaderos de posibles reformas consensuadas” podrá haber un reimpulso de la confianza empresarial y de la inversión.