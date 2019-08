Cuestionan convenio entre Essal y universidad estatal que realizó análisis del agua en Osorno

Una alianza estratégica entre Essal y la Universidad de Los Lagos provocó malestar en la ciudadanía. La casa de estudios fue la encargada de realizar un estudio independiente sobre la calidad del agua.

El convenio está establecido en la página web de la sanitaria, que hace días debió enfrentar una crisis por la falta de agua en Osorno, y señala que lo que se busca es elaborar proyectos conjuntos, recibir estudiantes en práctica y tesistas, además de usar las instalaciones de la casa de estudios.

"Para intercambiar conocimiento, trabajando en conjunto además en la elaboración e implementación de proyectos con financiamiento público, recibiendo a alumnos en práctica y tesistas, además de contratar estudios de los equipos ligados a la Universidad y obtención de beneficios en el uso de las instalaciones de esta casa de estudios", dice la web de la sanitaria.

Sin embargo, el rector de la institución, Óscar Garrido, informó que si bien la Universidad de Los Lagos pertenece al Comité Regional de Educación Ambiental, del que también Essal formaba parte, hace dos años se determinó la salida de la empresa por malas prácticas en el Lago Llanquihue. Además, aseguró que dicha alianza ya está activa.

En tanto, la presidenta de la Unión Comunal de la Junta de Vecinos, Eliana Catrilef, dijo que la situación aumenta la desconfianza en las instituciones. "La universidad dijo que sí se podía tomar. Después dice que no se podía beber el agua. Entonces se creó una incertidumbre. La gente hasta el día de hoy todavía está con las dudas, todavía no toma agua potable, todavía está comprando el agua (...) ya no tenemos confianza por ninguno de los dos lados".

Mientras, el presidente de la Red Ambientalista, Ricardo Becerra, sostuvo que los resultados dejan dudas y piden que se realicen informes permanentes al agua. "Nosotros teníamos antecedentes y conocimiento que habían convenios entre Essal y la Universidad de Los Lagos. Bueno, crea una duda que eso también hace que el resultado mismo de lo que ellos estaban entregando en cuanto a que no habría mayores problemas en cuanto a usar el agua potable, queda muy en duda frente a este tema del convenio".