Periodista espiado por el Ejército cuestiona a Espina: el ministro le dio “un espaldarazo a un puñado de generales corruptos”

El ministro de Defensa, Alberto Espina, le dio "un espaldarazo" a "un puñado de generales corruptos". Con estas palabras, el periodista Mauricio Weibel se refirió a la reacción que ha tenido la cartera respecto al destape de la denominada "Operación Topógrafo" desde el Ejército.

Según reveló La Tercera, la maniobra montada en 2017 por la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) tenía por objetivo espiar a dos funcionarios activos y dos en retiro, denunciantes de filtraciones de secretos militares relacionados con la Ley Reservada del Cobre, y también a Weibel, autor del libro “Traición a la Patria” que reveló el fraude en el Ejército.

La institución castrense se justificó explicando que "las actividades de inteligencia y contrainteligencia, necesarias para detectar, neutralizar y contrarrestar, dentro y fuera del país, las actividades que puedan afectar la defensa nacional, se han ajustado plenamente a las disposiciones de la ley N° 19.974”. Mientras, el ministro de Defensa sostuvo que “desde el punto de vista del cumplimiento de la ley, las acciones de inteligencia se han hecho dentro del marco legal”.

En entrevista con Radio Cooperativa, Weibel cuestionó esta respuesta del ministro, señalando que “él acaba de darle un espaldarazo a un acto ilegal, a una operación intrusiva contra la libertad de prensa y, por lo tanto, él es el responsable de lo que ocurra". Por ello, fue enfático en señalar que “hago responsable al ministro Espina de cualquier situación que afecte a mí o a mi familia".

Weibel añadió que "la ley no autoriza en ninguna parte el seguimiento a civiles ni mucho menos a periodistas" y agregó que en la Ley de Inteligencia no existe autorización "bajo ninguna circunstancia, es absolutamente ilegal. Por eso es tan torpe y tan ignorante las declaraciones del ministro".

El periodista reveló que fue objeto de seguimientos en el año 2016 mientras escribía el libro que destapó la corrupción en el Ejército. “No solamente fue una situación que me afectara a mí, fueron dos veces robadas las oficinas del diario The Clinic y solo se sustrajeron computadores (…) Y hubo muchos testimonios de las fuentes de las amenazas que tuvieron. Hubo una, incluso, que le destrozaron la oficina. Hubo también una muy alta autoridad de la República -no puedo dar su nombre porque fue un testimonio en off- que en su minuto también recibió amenazas muy graves cuando pretendió investigar esto, no es una cosa que me haya afectado solo a mí”, reveló.

“Nosotros estábamos investigando a oficiales, generales, ligados a actos de corrupción, según está investigando la justicia, y por tanto, teníamos la sospecha de que esto era una operación mayor por el monto de los recursos involucrados”, añadió, lo que fue confirmado ahora con la revelación de La Tercera respecto a esta operación bautizada como Topógrafo.

Respecto a los pasos a seguir, el profesional anunció que con el Colegio de Periodistas se reunirán con el presidente de la Corte Suprema, el fiscal nacional Jorge Abbott y los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados.