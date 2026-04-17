Gobernador Orrego y obras del GAM: “Lo que viene del gobierno anterior se va a dejar a medias”

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, se refirió a la decisión del Gobierno de cancelar la segunda etapa del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), cuestionando el impacto que este tipo de medidas tiene en proyectos de largo plazo.

La autoridad planteó que este tipo de iniciativas, por su envergadura y carácter público, deberían trascender los ciclos políticos. “No quiero pensar (…) que al final lo que viene del gobierno anterior se va a dejar a medias porque estamos en un gobierno de emergencia”, señaló en conversación con radio 13C.

Sus declaraciones se dan luego de que el Ejecutivo pusiera término anticipado al contrato de construcción de la segunda etapa del recinto cultural, obra que contemplaba una inversión de 114 mil millones de pesos y un plazo de ejecución de 750 días.

Desde el Gobierno, la decisión fue justificada en base a restricciones presupuestarias. El Ministerio de Obras Públicas comunicó que “la situación presupuestaria no permite solventar el contrato”, mientras que la Subsecretaría de las Culturas indicó que la viabilidad del proyecto deberá ser nuevamente aplazada.

En esa línea, el Ejecutivo atribuyó el escenario fiscal a condiciones heredadas de la administración anterior, lo que ha obligado a priorizar recursos en áreas como beneficios sociales y otras necesidades urgentes.

Frente a este contexto, Orrego insistió en la relevancia del proyecto, señalando que el GAM es “probablemente uno de los centros culturales más importantes de toda la ciudad de Santiago” y que su desarrollo ha sido históricamente complejo, con intentos previos que no han logrado completarse.

Asimismo, planteó alternativas para viabilizar su continuidad, como la posibilidad de recurrir a financiamiento externo. “Quizás uno podría hacer un esfuerzo de pedir, por ejemplo, un préstamo internacional, que alivie la situación de la caja fiscal actual”, indicó.

La paralización de la obra reabre el debate sobre la continuidad de proyectos de infraestructura cultural y el impacto de las restricciones fiscales en iniciativas de largo plazo.