Chile tiene Mundial: La Roja Sub 17 golea a Bolivia y clasifica a Qatar 2026

La selección chilena Sub 17 aseguró su clasificación al Mundial de Qatar 2026 tras imponerse con claridad por 4-0 ante Bolivia en los playoffs del Sudamericano de la categoría.

El equipo dirigido por Ariel Leporati logró revertir las dudas que había dejado en la fase de grupos, donde terminó en el cuarto lugar con solo cuatro puntos, para mostrar su mejor rendimiento en el momento decisivo del torneo.

Con este resultado, La Roja juvenil no solo obtiene el cupo al certamen planetario, sino que también concreta su segunda clasificación consecutiva a un Mundial Sub 17, en un contexto donde el fútbol formativo chileno busca consolidar procesos a largo plazo.

El torneo que se disputará en Qatar marcará además un cambio relevante en su formato, ya que contará con 48 selecciones, ampliando el número de participantes y elevando el nivel competitivo.

Tras este triunfo, Chile se suma a los equipos ya clasificados desde Sudamérica, junto a Brasil, Argentina, Ecuador, Colombia y Uruguay, en una lista que también incluye representantes de Europa, Concacaf, Oceanía y Asia.

De esta manera, el combinado nacional asegura su presencia en una cita internacional que reunirá a las principales promesas del fútbol mundial, en un escenario más exigente que en ediciones anteriores.

Los 29 clasificados

Conmebol : Brasil, Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay y Chile.

: Brasil, Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay y Chile. UEFA : Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Montenegro, Rumania y Serbia.

: Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Montenegro, Rumania y Serbia. Concacaf : Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, Haití, Honduras, Jamaica, México y Panamá.

: Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, Haití, Honduras, Jamaica, México y Panamá. OFC : Fiyi, Nueva Caledonia y Nueva Zelanda.

: Fiyi, Nueva Caledonia y Nueva Zelanda. AFC: Qatar (anfitrión).