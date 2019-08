Aguas revueltas en la DC por acusación constitucional contra Cubillos: Matías Walker dice que la bancada “no se ha sumado”

El Partido Socialista confirmó que presentará la acusación constitucional contra la ministra de Educación Marcela Cubillos, y sumó el apoyo de parte de la oposición, sobre todo después del duro cruce con la ministra vocera Cecilia Pérez. Sin embargo, el panorama no es del todo claro, porque el Frente Amplio confirmó ayer que no firmará el libelo, mientras en la Democracia Cristiana las aguas están divididas y no hay seguridad de que prestarán su respaldo.

Así lo planteó esta mañana el diputado Matías Walker en entrevista con Radio Pauta: “La DC no se ha sumado a la acusación constitucional (contra la ministra Cubillos). Va a ser una decisión individual de cada diputado”.

El parlamentario precisó que “no hay una decisión de bancada de apoyarla, pero claramente cada diputado es libre de suscribir una acusación constitucional. El resto, lo que vamos a hacer, es juzgarla en su mérito, estudiar el libelo acusatorio, y la defensa de la acusada”.

Las palabras de Walker ponen un matiz a lo señalado ayer por el jefe de bancada DC, Gabriel Ascencio, quien manifestó la disposición de la bancada a apoyar la acusación constitucional. Tras los dichos de la ministra vocera Cecilia Pérez en contra del PS, Ascencio dijo que “varios diputados DC estamos mucho más proclives ahora a apoyar esta acusación”, y pidió al PS que le envíen el texto para tomar una decisión.

Dudas sobre los fundamentos

Ascencio no hizo referencia a los fundamentos jurídicos que sostienen la acusación, pero Walker sí apuntó al fondo y puso en duda que se cumplan las condiciones. "Uno puede cuestionar políticamente las acciones de la ministra, otra cosa es si incurre en causales de infracción para impulsar una acusación constitucional", indicó.

Según ha trascendido, los argumentos del libelo que está en redacción apuntan a que la titular del Mineduc no habría implementado de forma adecuada la ley de Educación Pública. Además, acusan una infracción al principio de probidad por cuanto aseguran que la ministra ha desinformado respecto al Sistema de Admisión Escolar (SAE).

"La ministra Cubillos ha mentido frente a políticas públicas en materia de educación y eso viola el artículo 8 de la Constitución que incluye la obligación de actuar con veracidad y eso no lo han hecho al hacer con una campaña contra el Sistema de Admisión Escolar", dijo el jefe de bancada PS, Manuel Monsalve.

Pero estos argumentos son rechazados por la ministra, quien esta mañana sostuvo que no hay razones para proceder a acusarla. Cubillos dijo que la acusación es una herramienta de los diputados, pero “tiene que acreditarse incumplimiento de la ley y yo no solo he cumplido cada una de las leyes al pie de la letra sino que además he sido especialmente proactiva en velar que la ley se cumpla, como ha sido la implementación de la educación pública”.

Los votos

Cabe recordar que durante la jornada de ayer, junto con confirmar la presentación de la acusación contra Cubillos, el PS consiguió el apoyo explícito del Partido por la Democracia (PPD). Sin embargo, el FA, tras reunión de bancada, tomó la decisión de no firmarla, porque “no nos vamos a prestar para gallitos políticos entre la ex Nueva Mayoría y Chile Vamos”, según argumentó el diputado de Convergencia Social, Gonzalo Winter.

Para ingresar la acusación bastan con las firmas de 10 diputados y el plan del PS es oficializar la presentación este jueves. Pero luego vendrá un período para convencer a toda la oposición, porque los votos DC y del Frente Amplio son claves para que la acusación sea aprobada en la sala de la Cámara de Diputados, dado que se requieren 78 votos.