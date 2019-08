Diputados RN defienden rol de Piñera para ayudar a la Amazonía: "Nuestro Gobierno ha tomado claramente las banderas de la defensa del medio ambiente"

Un grupo de parlamentarios de Renovación Nacional (RN), respondió a las críticas de Beatriz Sánchez respecto al rol que asumió el Presidente Sebastián Piñera para coordinar las ayudas para la Amazonía.

"A mí me parece que es contradictoria la figura del Presidente, que por un lado se ofrece para hacer de puente para salvar el Amazonas y por otro lado no firmó el acuerdo de Escazú, tenemos zonas de sacrificio", dijo la ex candidata presidencial.

Ante ello, el diputado Sebastián Torrealba consideró que "lo que realmente le molesta a Beatriz Sánchez es que nuestro Mandatario tenga un liderazgo a nivel internacional, haciéndose presente en momentos difíciles para la región. Si hay un Gobierno que ha tomado enserio el combate contra el cambio climático y los temas medioambientales es éste. Gracias a esto la COP25 se realizará este año en nuestro país".

También cuestionó al Frente Amplio (FA), ya que, a su juicio, "se han encerrado en un negacionismo medioambiental (…) Como no les gusta nada, tampoco proponen nada (...) que mejor se preocupe de los reales aportes de su sector en el combate contra el cambio climático; los que hasta la fecha han sido cero".

También se manifestó el diputado José Miguel Castro, quien dijo que "las declaraciones de Sánchez son una pataleta más del Frente Amplio y en general de la izquierda, ya que nuestro Gobierno ha tomado claramente las banderas de la defensa del medio ambiente. Muestra clara de esto es que se le pida a nuestro Presidente canalizar todas estas ayudas y sea un nexo para poder salvar el Amazonas".

Finalmente, el diputado Hugo Rey dijo que "tenía la esperanza de que el Frente Amplio entrara en un proceso de maduración pero su candidata, su líder, sigue en lo mismo. Le pido que piense en Chile para que de una vez por todas tenga una mirada más constructiva que nos permita avanzar".