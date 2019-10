Caso Frei Montalva: fiscal judicial recomienda condenar por “homicidio calificado” a todos los implicados en el magnicidio

El fiscal judicial Jorge Norambuena Carrillo recomendó endurecer las sentencias por el magnicidio de Eduardo Frei Montalva dictadas por el ministro en visita Alejandro Madrid, y pidió recalificarlas por "homicidio calificado”, condenando a todos y cada uno de los cinco sentenciados a la pena privativa de libertad de 20 años de presidio mayor en su grado máximo.

En un informe de 28 páginas, que es un insumo que la Corte de Apelaciones de Santiago debe tener a la vista para su resolución de segunda instancia, el fiscal sugiere rechazar todos los recursos de casación interpuestos por los condenados por el ministro Madrid.

En el documento, Norambuena determinó que se trató de un crimen de lesa humanidad y establece que el expresidente fue asesinado por medio de veneno y premeditación conocida. “En concepto de este Fiscal Judicial, la participación de todos y cada uno de los sentenciados se encuentra acreditada”, señala.

Luego, respecto a la calificación del grado de participación, el fiscal Norambuena señala que el fallo del ministro Madrid “distingue entre autores, cómplices y encubridores, lo que este Fiscal Judicial no comparte, porque considera que, en la especie, se trató de una operación de inteligencia planificada por varios sujetos activos, y destinada a matar a un ex presidente de la república, que implicó no solo confidencialidad, sino que también asignación de roles y concierto previo para cometer el crimen”.

Cabe recordar que en enero pasado, el ministro Madrid condenó a seis personas por su participación en el homicidio del exmandatario cuando estuvo internado en la clínica Santa María tras complicaciones por una operación de una hernia al hiato.

El magistrado condenó al médico Patricio Silva a diez años de cárcel efectiva como autor del delito de homicidio, mientras Luis Becerra, chofer personal de Frei Montalva e informante de la CNI, y Raúl Lillo, agente civil de la policía secreta, fueron condenados a siete años de prisión como coautores del homicidio.

El juez condenó también al médico Pedro Valdivia a cinco años de cárcel efectiva como cómplice del homicidio y a los tanatólogos Helmar Rosenberg y Sergio González a tres años de cárcel en calidad de encubridores. Cabe recordar que Patricio Silva falleció en mayo pasado, quedando extinguida su responsabilidad penal en el proceso.

El nieto de Eduardo Frei Montalva, Eugenio Ortega Frei, valoró el informe del fiscal judicial, el que calificó como una “gran noticia”.

“En su informe a la Corte Apelaciones Fiscal Judicial Jorge Norambuena indica que todos los condenados por homicidio Eduardo Frei Montalva tienen participación en calidad de autores mediatos, en el delito de homicidio calificado, y aumenta penas a 20 años de presidio!!!!”, destacó en Twitter.