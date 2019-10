José Antonio Kast por caso de Felipe Salaberry: "Debería haber renunciado antes"

El líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, abordó la polémica salida del ex subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaberry, y tomó distancia de las declaraciones de la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, quien en el marco de las acusaciones contra la ex autoridad, aseguró que la Fiscalía actúa como "el brazo armado de la izquierda".

Consultado por el tema, Kast consideró que la situación de Salaberry sirve para que se ponga "un estándar distinto para todas las autoridades gubernamentales".

El ex candidato presidencial también criticó la contratación de la pareja de Salaberry en la Intendencia de Arica y Parinacota, sin tener título universitario y ganando un sueldo superior a los 3 millones de pesos.

"Aquí no corresponde que desde un cargo de poder se facilite la entrada a trabajar de ninguna persona sin las aptitudes necesarias. Nosotros no creemos en el nepotismo, no creemos en la pitutocracia y vamos a empezar a levantar el tema para que desde izquierda y derecha transparenten quiénes desde su entorno familiar están en organismos públicos en cargos de confianza", dijo.

"Ante una situación que claramente que iba a poner en un problema complejo al gobierno debería haber renunciado antes de lo que lo hizo", agregó.

Finalmente, respecto a los dichos de van Rysselberghe, el ex diputado dijo que "creo que hay jueces de izquierda y han subyugado la ley a a sus miradas políticas, pero jamás habría dicho que es el brazo armado de nadie porque son personas individuales y hay jueces que hacen muy bien su trabajo y otros actúan ideológicamente. No porque algunos jueces actúan ideológicamente vamos a condenar a todo el Poder Judicial".