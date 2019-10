Presentan proyecto de ley que incentiva el reciclaje con rebaja del cobro por retiro de la basura  

Los diputados socialistas, Juan Luis Castro y Leonardo Soto, presentaron un proyecto de ley que establece incentivos para el reciclaje a través de la reducción de los cobros por concepto de retiro de la basura.

“Este proyecto de ley nos parece esencial para poder reestablecer un incentivo que hoy no tienen, quienes hacen buenas prácticas y que signifique una rebaja o una condonación en el pago de los derechos de basura que muchas veces asfixian a miles de familias en Chile”, explicó el diputado Castro.

La medida modifica la primera Ley de Rentas Municipales y beneficiaría a desempleados inscritos en el registro de cesantes de la municipalidad correspondiente al lugar de residencia; a mayores de 65 años, usuarios del sector público de salud pertenecientes a Fonasa y a habitantes de viviendas sociales.

El diputado PS, sostuvo que “esto significa que lo que es el clásico cobro de basura tenga una condonación fijada en la Ley de Rentas Municipales que permita que el municipio acredite a quienes tienen prácticas medioambientales para el reciclaje de la basura en ese lugar, pueda ser candidatos a eximirse de los cobros del derecho de aseo que hoy son muy altos en los costos para personas modestas”.

Castro, aseveró que “sacar la basura, como se dice en buen chileno, no es llegar y llevar. Antiguamente la gente sacaba la basura en tarros y la práctica indica que hoy, por la crisis medioambiental, ya no basta eso. Hoy tiene que haber reciclaje del plástico, del vidrio, del cartón, de aquellas cosas que son prácticamente imposibles de desechar, sin generar daño al medioambiente. Por eso, este proyecto de ley nos parece esencial para poder restablecer un incentivo que hoy no tienen, quienes hacen buenas prácticas y que signifique una rebaja o una condonación en el pago de los derechos de basura que muchas veces asfixian a miles de familias en Chile”.

Por su parte, el diputado Leonardo Soto (PS), suscriptor del proyecto, dijo que “hay que darle incentivo a las personas, para que en sus casas, en sus locales comerciales, ellas puedan reciclar. Sin incentivo es muy difícil porque queda a la buena voluntad de las personas. La idea que ha propuesto el diputado Castro, la cual comparto, es que se genere una rebaja o una condonación de los derechos de aseo a todos los propietarios que inician estos planes de reciclaje”.

Soto agregó que “el que recicla genera menos basura, entonces tiene que tener, por justicia, una rebaja en la extracción de la basura porque es inferior a la que tendría si es que no utilizara estos planes de reciclaje. Es un incentivo concreto al reciclaje, que no se va a producir naturalmente”.