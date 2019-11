Bomberos de Talca denuncia que Carabineros detuvo sin razón a vicesuperintendente de la compañía

Una grave situación denunció un voluntario del Cuerpo de Bomberos de Talca, quien informó la detención del vicesuperintendente de la institución en esa ciudad.

De acuerdo a su testimonio en redes sociales, los voluntarios se encontraban atendiendo a personas afectadas con gases lacrimógenos afuera de la Primera Compañía de la ciudad, cuando llegó un grupo de Carabineros a detener al sujeto.

“No han dicho en ningún momento por qué está detenido y qué es lo que ha hecho. Él estaba afuera de nuestro cuartel junto con nuestra delegación asistiendo a las personas que estaban afectadas de gas lacrimógeno. No entiendo por qué lo han detenido”, sostiene el bombero en la grabación.

“Lamentamos informar que en estos momentos Carabineros ha hecho la detención de nuestro vicesuperintendente sin dar ningún tipo de explicación. Está a bordo de este bus, nosotros acabamos de cruzar ambos carros porque no permiten que baje. Un carabinero dio la instrucción de que este bajara y de la nada lo volvieron a subir y dijeron que estaba en calidad de detenido”, agregó.

Como se aprecia en las imágenes, los bomberos sacaron sus carros para cortar el tránsito e impedir el avance del vehículo de Carabineros al que fue subido el vicesuperintendente.

Ariel Bravo, como se llamaba el detenido, tras ser dejado en libertad contó su versión a radio Cooperativa: “Carabineros entró al cuartel de la Primera Compañía y me apresó con insultos, con garabatos. Me metieron arriba de un bus. Arriba del bus me insultaron también, a puros garabatos, tratándome de ‘hueón de mierda’, ‘estos bomberos de mierda, amparando pillos, delincuentes que andan protestando'”.

“Es la peor experiencia que he tenido en mi vida”, manifestó el voluntario, quien agregó que "según ellos (carabineros) nosotros estábamos amparando a delincuentes, a pillos, y me sacaron dentro del cuartel, porque yo les dije que no podían entrar de esa manera”.