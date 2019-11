Citación al Cosena de Piñera se lleva los aplausos de José Antonio Kast y el rotundo rechazo de la oposición

Al cumplirse casi tres semanas del estallido social, el Presidente Sebastián Piñera citó al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) y anunció una “agenda de seguridad” de 10 medidas. Se trata de un golpe de timón que fue acogido con beneplácito en la derecha -sobre todo desde el ala más dura representada por José Antonio Kast- pero que en la oposición interpretaron como otro craso error de La Moneda en la búsqueda de soluciones para la crisis.

El paquete de medidas administrativas y legislativas con la que Piñera busca retomar el control del orden público, ante la falta de respuestas por parte del Ejecutivo y las policías para normalizar el país, insiste con la idea de una ley antiencapuchados (ya rechazada en su primera administración), anuncia el ingreso de un proyecto de ley para endurecer las penas a quienes cometan saqueos, y pone discusión inmediata a los proyectos que reforman el sistema nacional de inteligencia, y el que moderniza Carabineros y la PDI, entre otras.

La decisión del Gobierno fue aplaudida por el líder del Partido Republicano José Antonio Kast. “Reestablecer el orden público hoy es la primera y única prioridad. Bien el Presidente Piñera y el Gobierno en anunciar la Agenda de Seguridad y la citación al Cosena. Ahora hay que actuar e implementarla rápido, para terminar con la violencia en las calles”, escribió el ex UDI, quien ayer difundió un video en donde emplazó directamente al Presidente a olvidarse de los organismos internacionales como la ONU y endurecer la mano en materia de seguridad.

Para el ministro de Justicia, Hernán Larraín, la propuesta del Presidente va por el camino correcto, tomando en cuenta que esta agenda de seguridad se suma a la agenda social y a los denominados diálogos sociales. “No hay una sola medida que el Gobierno pueda tomar que resuelva todo el tema, por eso el Presidente ha seguido un camino bastante complejo, amplio y convocador porque junto con poner en una agenda social que toca los temas más neurálgicos que surgen en estas manifestaciones de malestar ciudadano, agrega una agenda de seguridad pública que busca cautelar y dar una señal de rechazo a las situaciones vandálicas que se puedan cometer”.

En tanto, el senador Rodrigo Galilea (RN) también se cuadró con la jugada presidencial, planteando que “nadie puede estar indiferente al nivel de violencia expresado por algunos manifestantes a lo largo de todo Chile. Esto no puede seguir y el Presidente de la República está empeñado en que pare, para lo que necesita a Carabineros y la PDI, pero también instrumentos legales e instancias asesoras como el Cosena”.

Con un apoyo crítico se manifestó el también senador RN Manuel José Ossandón, porque el Gobierno debe redefinir sus énfasis. “Quién puede estar en contra de la agenda de orden público, relevante y necesaria; pero creo que la urgencia social y nuestra escasa y timorata respuesta al fondo del estallido, nos pone en un sitial preocupante para el desenlace. Hay que revisar las prioridades”, indicó en su cuenta de Twitter.

El rechazo opositor

En la oposición, el portazo a la agenda de seguridad de Piñera fue total. El diputado RD Giorgio Jackson lo expresó así: “Cuando le dijimos a @sebastianpinera q "escuche" nos referíamos a la gente, no a la ultra de su coalición. Con estos anuncios está "apagando" el fuego con bencina. Necesitamos q enmiende el camino y se concentre en demandas sociales y los cambios de fondo que Chile reclama”.

En tanto, Jorge Sharp, uno de los alcaldes de la ciudad más afectada por disturbios, Valparaíso, aseguró que el Presidente aún no entiende que “no estamos en guerra”. “Más represión no resolverá injusticias sociales a la cuales por años hicieron vista gorda. Solo provocará más violencia. La convocatoria no es al Cosena, sino a plebiscito para que la gente decida el futuro de Chile”, dijo.

Para la diputada PPD Carolina Marzán, el anuncio de Piñera es una “pésima e irresponsable señal. Hay un tema de seguridad pública innegable, pero que es consecuencia de la mala dirección que ha tenido el Presidente estas últimas tres semanas. No es concebible que tras la explosión social, hoy se presente una agenda que criminaliza toda acción en manifestaciones y distrae completamente el tema de fondo: Injusticia Social. Aún no tenemos propuestas del gobierno de una agenda social que genere cambios sustanciales”, señaló la parlamentaria.

La diputada comunista Karol Cariola, sostuvo en tanto que con esta agenda Piñera “ha decidido endurecer su puño. Cita al Consejo de Seguridad Nacional #Cosena, en el cual se asesorará por los jefes de FFAA y Carabineros, entre otros. En vez de escuchar a Chile, se aísla y se encierra en la guerra solitaria de él contra su pueblo”.

En la Cámara Alta, las cosas se ven difíciles para Piñera dada la postura de la oposición. De hecho, los jefes de bancada de los senadores de oposición, Yasna Provoste (DC), Adriana Muñoz (PPD) y Carlos Montes (PS) demandaron al Presidente privilegiar el diálogo, terminar con la “militarización” y escuchar a los ciudadanos, lo que pasa por un plebiscito.

Para la senadora DC Ximena Rincón se preguntó tras los anuncios de Piñera “Quién asesora al Presidente de la República? La falta de gobernanza que estamos teniendo es impresionante. El Presidente debe llamar a un plebiscito ahora”.

En la misma línea, Carlos Montes, comentó que “ojalá que el Gobierno entienda que tiene que abrir una salida política y la salida no es otra que un plebiscito que convoque a la ciudadanía, que convoque a los chilenos para que digan si quieren una nueva Constitución y cómo se llega a una nueva Constitución. Nosotros queremos que sea una asamblea constituyente a través de un plebiscito. Pero esto hay que hacerlo luego. No puede seguir postergándose, polarizándose. La verdad es que el tipo de respuestas revelan que no se entiende lo que está pasando. Nosotros queremos soluciones reales”, concluyó.

En tanto, el senador DC Francisco Huenchumilla dijo que “se equivoca el Presidente, porque actualmente, las policías tienen todas las facultades para restablecer el orden público, y existe también una amplia legislación penal respecto de los delitos que se puedan cometer en manifestaciones de esta naturaleza. Quedamos a la espera de un plan político”.

En ese plano, la jefa de bancada de los senadores DC, Yasna Provoste indicó que “el gobierno del Presidente Piñera sigue sin entender la molestia y la movilización de la ciudadanía y responde una vez más con acciones que buscan criminalizar la demanda pacífica”.

“No tenemos ninguna dificultad. Y lo hemos visto en el ejercicio de nuestra tarea legislativa al apoyar iniciativas en materia de seguridad ciudadana. Pero hoy día responder frente a una crisis social tan profunda, tan amplia, con una agenda de criminalización de las manifestaciones, creemos que no ayuda a resolver el conflicto”, afirmó la senadora.

Además, Provoste puntualizó que “el país espera señales muy claras para poder destrabar una situación de molestia que se viene expresando con mucha fuerza, particularmente, en estas tres semanas. Y estas señales no van por la línea de convocar al Cosena, sino que, por tener un diálogo abierto, participativo, con los espacios democráticos”.

“Hoy día claramente el país tiene distintos caminos. Y uno de ellos es convocar a un plebiscito, para establecer cuál es el modelo de sociedad que queremos”.

Por su parte, la senadora del PPD, Adriana Muñoz, aclaró que “el presidente Piñera insiste que en Chile existe una guerra. Con esto está demostrando que no abandonó su tesis inicial, que no fueron palabras casuales. Mientras, en chile se desplazan miles y miles de personas que reclaman soluciones políticas y sociales, no militares, ante un sistema, un modelo, que lo único que ha generado son desigualdades y abusos”

“La respuesta del Presidente es militarizar cuando debiera ser política y social. Creo que con esto corrobora un intento inicial que se ha hecho desde el primer momento, cuando empezaron las movilizaciones, de confundir la protesta social legítima con el vandalismo y la delincuencia. Esto hoy se corona, como la guinda de la torta, con este llamado al COSENA”.

La voz disidente

En la oposición, la voz disidente la llevó el diputado DC Miguel Ángel Calisto, quien valoró las medidas del Ejecutivo para combatir la violencia. El parlamentario señaló que “ahora tenemos que salir de las trincheras, sobre todo los políticos. Tenemos que tener la capacidad y la altura para definir estrategias que permitan mantener las movilizaciones pacíficas para provocar los cambios necesarios a nivel nacional, pero también para detener y desarticular a los grupos que están generando terror a las familias chilenas”.

El parlamentario dijo esperar además que en el Cosena se definan mecanismos de inteligencia para erradicar los hechos de violencia.

“Hoy en día el país carece de elementos que permitan identificar a delincuentes y violentistas que están alarmando a la población, y que afectan a la movilización pacífica y a las demandas justas de miles de chilenos que esperan provocar cambios”, indicó.