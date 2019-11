Gobierno presenta indicación para cerrarle el camino en el Senado a propuesta de diputada RN que aumenta en 50% el pilar solidario

El Gobierno finalmente presentó una indicación para eliminar el aumento de un 50 por ciento de la pensión básica solidaria, aprobada en la Cámara de Diputados en el marco de la tramitación del Presupuesto 2020, a partir de una propuesta de la diputada Ximena Ossandón (RN) y otros parlamentarios de Chile Vamos.

El Ejecutivo optó por este camino legislativo, ad portas la tramitación en el Senado, bajo el concepto de que la indicación es inconstitucional, aunque en paralelo la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, junto con el titular de Hacienda, Ignacio Briones, negocian con la oposición para encontrar un acuerdo previsional en el Congreso.

La indicación de la diputada Ossandón, aprobada de manera transversal con 125 votos a favor por la Cámara de Diputados el pasado viernes, activó las alarmas en el Gobierno que se vio obligado a buscar una fórmula para ofrecer algo cercano a lo comprometido por los parlamentarios de su propia coalición y muy por sobre el 20 por ciento de incremento planteado por el Ejecutivo.



El propio Presidente Sebastián Piñera ofreció un aumento por sobre ese 20%, pero con gradualidad, mientras en paralelo el Gobierno busca conseguir acuerdos que van más allá del tema de la pensión básica solidaria que se zanjará en la votación de la partida presupuestaria de Trabajo mañana.

"Estamos trabajando en conjunto con la oposición. Cuando uno está tratando de buscar diálogo y llegar a acuerdo, uno tiene que abrirse a múltiples alternativas que a lo mejor no eran lo que uno tenía pensada desde antes, pero estamos justamente en eso", dijo la ministra Zaldívar.

En este sentido, la secretaria de Estado afirmó que también buscan un entendimiento para las jubilaciones de la clase media en el marco del proyecto de pensiones que también se tramita en el Congreso. “Tenemos que avanzar en mejorar el Pilar Solidario, sí, pero tenemos que también hacerlo de la mano de mejoras del pilar contributivo”, indicó.

De acuerdo a la ministra, “para nosotros es muy relevante el Pilar Solidario, pero no podemos dejar de lado el pilar contributivo, de otra manera no vamos a mejorar las pensiones de la clase media, y que nosotros tenemos que hacer también un gesto con miles de personas que cotizaron una enorme cantidad de años y que hoy día ven que el monto de sus pensiones, porque no están dentro del 60% más vulnerable, son súper acotados”.

En cuanto al pilar contributivo, la secretaria de Estado apuntó a la necesidad de aumentar también la cotización de cargo de empleador y establecer solidaridad en parte de ella. “Nosotros ya estábamos en un 5% de aumento de la tasa de cotización y estamos viendo la parte de ese 5% que va a ir a reparto, para solamente las personas que hayan cotizado, que hayan contribuido y que entonces sean parte del pilar contributivo", dijo.

Emplazamiento de Rincón

Sin embargo, no todos en el Senado están conformes con las propuestas que ha lanzado el Gobierno sobre la mesa.

Según la senadora DC Ximena Rincón el aumento de las pensiones a la clase media, “no requieren discusión en el parlamento, solo requieren que el Presidente tenga el coraje de atreverse a hacerlo. Lo venimos diciendo hace rato, tabla de mortalidad y tasas de interés. Por favor, terminemos con esta dilación, que la gente lo único que hace es mirar al poder político, al Presidente de la República, que está en una inacción que no beneficia a la ciudadanía”.

“Esas dos cosas que no requieren ley, no requieren presupuesto adicional y solo requieren una decisión del Presidente de la República. Y mejoran las pensiones de la clase media de nuestro país en casi un 40%”, detalló.