Ossandón notifica a la UDI y a La Moneda: “Yo voy a votar por paridad sí o sí, hagan el acuerdo que hagan”

Poniendo una nueva cuota de tensión al conflicto existente en Chile Vamos, el senador Manuel José Ossandón (RN) notificó que “yo voy a votar por paridad sí o sí” cuando el proyecto que es parte del proceso constituyente sea visto en la Cámara Alta.

El tema ha agitado las aguas al interior de la coalición oficialista, al punto que la UDI decidió congelar las relaciones con sus socios producto del apoyo de parte de RN y de Evópoli a este tema en la Cámara de Diputados.

Dado el nivel de conflicto, anoche, el Presidente Sebastián Piñera convocó a los timoneles y jefes de bancadas del Senado de Chile Vamos, a una reunión en su casa, para hablar e intentar resolver las diferencias.

Desde la UDI, en tanto pidieron a sus socios que, por "el futuro" del bloque, aprueben paridad en candidaturas y no en escaños asegurados. “Yo creo que va a ser muy importante para el futuro de Chile Vamos que actuemos de forma unitaria. Yo espero que votemos en Chile Vamos todos lo mismo”, dijo el senador Juan Antonio Coloma.

Pero Ossandón hizo oídos sordos a esta petición. Ante la posibilidad de un acuerdo fue enfático –en declaraciones a T13 Radio- en que “no estoy ni voy a enganchar con amenazas, le avisé al presidente del partido que yo voy a votar sí o sí por la paridad, les guste o no les guste, no estoy dispuesto que se negocie una coalición por amenazas, porque llevamos varios años en esto”.

Anoche, en entrevista con CNN Chile, Ossandón ya había fijado su posición, señalando que “yo no negocio ni con presiones ni con matonajes, ni de la UDI ni de RN”.

“¿Hasta cuándo esta cuestión de que uno vota algo o me salgo y una pataleta por aquí, una pataleta por allá? (…) Aunque llore, yo voy a votar a favor, aunque me llame el presidente de la República, que espero que no cometa el error, porque le voy a decir que no, así de claro”, enfatizó.

Ossandón respondió también a su colega de bancada, el senador Francisco Chahuán, quien se mostró contrario a aprobar la integración paritaria del órgano constituyente, asegurando que esta distorsionaría el proceso.

“Conmigo no ha hablado ningún senador de RN. Que me digan lo que me digan, yo tengo una decisión absolutamente tomada y no estoy solo en esto”, aseguró Ossandón.

La oposición tiene 23 parlamentarios y el voto de Ossandón es clave, porque el proyecto requiere 25 votos en el Senado. El otro apoyo sería el senador de Evópoli Felipe Kast, quien también se han pronunciado a favor de una mayor incorporación de mujeres en el proceso constituyente.

Para Ossandón, la discusión sobre la paridad es de “sentido común”. “Esta es una elección democrática para elegir la representatividad de lo que tiene una nación y yo creo que si hay una nación que tiene más del 50% de sus habitantes que son mujeres, tiene que haber 50% de mujeres”, sentenció.