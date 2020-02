Arias iniciará acciones legales contra Abbott: “Esto no es borrón y cuenta nueva y aquí no ha pasado nada”

Luego que La Corte Suprema rechazó su remoción solicitada por el fiscal nacional, Jorge Abbott, y el fiscal regional de O´Higgins, Emiliano Arias, se reincorporó a sus funciones, las heridas que ha dejado este conflicto que remeció al Ministerio Público están lejos de cerrarse.

Es así, porque Arias anunció que emprenderá acciones legales contra su superior, el fiscal nacional Abbott. “Como abogado tengo que ejercer todas las acciones que estén a mi alcance para, por un lado, reparar el daño personal, y por otro el daño que se le ha hecho a la institución, y eso se obtiene a través de los tribunales de justicia”, dijo el fiscal a Radio Cooperativa.

“Esto no es borrón y cuenta nueva y aquí no ha pasado nada. Como abogado tengo que ejercer todas las acciones que estén a mi alcance para, por un lado, reparar el daño personal, y por otro el daño que se le ha hecho a la institución, y eso se obtiene a través de los tribunales de justicia. Tengo que reunirme con mi abogado y evaluar el escenario. Lo que sí, no será borrón y cuenta nueva”, declaró Arias.

El fiscal regional confirmó además que concretará estas acciones contra el jefe del Ministerio Público, tanto si permanece o no en la Fiscalía, decisión que despejará a fin de mes o en marzo, añadió.

Asimismo, Arias reprochó el modo en que Abbott enfrentó la conducción de las investigaciones por corrupción –Penta, SQM y Corpesca- que implican a políticos: “Tras el periodo largo de reflexión que tuve mientras estuve suspendido (9 meses), pensando sobre esto, creo que lo fundamental para combatir la corrupción es más y mejor democracia. Eso como punto de partida, porque con más y mejor democracia podríamos controlar mejor los actos de las autoridades”.

“Ya que estamos en un proceso en que quizás tengamos una nueva Constitución, eso nos debe llevar a reflexionar acerca de todas las instituciones que están contempladas en la Constitución Política, entre ellas el Ministerio Público. Y ahí ejercer un mayor control” señaló el fiscal Arias.

Cabe recordar que el Pleno de la Corte Suprema desestimó –por 11 votos contra 3- la petición de remoción elevada por Abbott, argumentando que los hechos imputados de mal comportamiento y negligencia manifiesta “no eran de tal envergadura que merezca imponer la separación de su cargo del Ministerio Público”.