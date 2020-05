La Moneda ajusta sus piezas y cambia al jefe de la estratégica División de Gobierno Interior

Coincidencia o no, en medio del aterrizaje del exsubsecretario Rodrigo Ubilla y su equipo como asesores de Palacio, hubo cambios en el apetecido cargo de jefe de la División de Gobierno Interior (DGI).

De acuerdo con fuentes de El Mostrador, el jefe de la repartición dependiente de la subsecretaría de Interior Baldo Violic, fue reemplazado por Pablo Galilea, exdiputado RN entre los años 1998 y 2010, y subsecretario de Pesca del primer gobierno de Sebastián Piñera entre 2010 y 2014.

Así, el Gobierno apostó por un personero con mayor recorrido político para un cargo considerado clave. Si bien no tiene una visibilidad mediática, el puesto es crucial en el andamiaje de Gobierno como encargado de asistir y asesorar a autoridades como intendentes regionales y gobernadores provinciales, una tarea fundamental sobre todo en la antesala de un cargado calendario electoral.

Violic, cientista político y también militante RN había asumido recién en febrero. En su currículum tenía a su haber la confianza del subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, con quien había trabajado en la subsecretaría de FF.AA.

Sin embargo, dicho apoyo no fue suficiente para Violic ya que en los tres meses de permanencia en el cargo no tuvo una buena evaluación interna ni tampoco en RN, aseguran fuentes de Palacio. Sin embargo, no se aleja del Gobierno, porque fue derivado al área dentro de la Subsecretaría del Interior que trabaja la reforma a las instituciones policiales.

El cargo de Violic antes era desempeñado por Andrea Balladares Letelier, quien en febrero decidió dar un paso al costado de La Moneda para sumarse al comando del “rechazo”.

Pero Balladares es una militante bien considerada en el piñerismo, al punto que sus servicios volvieron a ser requeridos por el Ejecutivo en abril pasado cuando fue nombrada Delegada Presidencial en la Región de la Araucanía por el COVID-19.

Ahora Balladares nuevamente está instalada en el segundo piso de La Moneda, junto a Rodrigo Ubilla. Ambos llegaron a “tapar hoyos”, según confidencian fuentes de Palacio, y su despliegue coincide con la salida de Violic.