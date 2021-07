Teillier en picada contra el FA: “No creo que sea anticomunista, pero se aprovecha del anticomunismo que lanza la derecha y otros sectores. (Jadue) Ha sido muy derecho y en eso hay una diferencia con Boric"

Queda prácticamente una semana para la primaria presidencial, donde, por una parte, se medirán las cartas de Chile Vamos, y por otro las de la izquierda, entre el Frente Amplio y Chile Digno. En la recta final, los candidatos de ese último pacto, Gabriel Boric (CS) y Daniel Jadue (PC), han subido el tono y acrecentado las diferencias, intentando mantener, eso sí, un pacto de no agresión.

Sin embargo, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, en entrevista con La Tercera, lanzó críticas al Frente Amplio y a Boric, acusando un aprovechamiento del anticomunismo de otros sectores y un estilo del candidato frenteamplista que a su juicio no es directo como el de Jadue.

“El FA no creo que sea anticomunista, pero usa de alguna manera este anticomunismo que existe y eso es aprovechar el anticomunismo que lanza la derecha y otros sectores”, dijo Teillier.

“Si uno saca las cuentas, el estilo Jadue, de desafiar al sistema, de poner las cosas en su lugar, de decir derechamente las cosas, es lo que le ha dado la preferencia de la ciudadanía. Ha sido muy derecho y en eso hay una diferencia con Boric, que un poco esquiva el bulto y se hace querer, dice “yo soy más amplio” y eso lo tienen como muletilla. No sé cuánto más amplios. Es el pueblo el que da la amplitud, no los timbres de los partidos políticos”, agregó el presidente del PC.0

El PC y la Convención Constitucional.

“Lo leí y en ninguna parte llaman a paralizar la convención”. Eso dijo Teillier sobre un documento de 6 páginas en el que plantean terminar con el quorum de dos tercios establecidos en el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución.

En dicha propuesta plantean: “Que el proceso se inicie y si surgen dificultades, modificar el reglamento o solicitar cambio en la Constitución y, en el evento de un reclamo ante la Corte Suprema (de parte de algunos constituyentes), paralizar la labor de la Convención a la espera de un acuerdo político congresal que destrabe mediante el reconocimiento de plenos poderes o, en su defecto, recurrir a un mecanismo participativo/dirimente”.

Según Teillier, no se llama a paralizar la Convención propiamente tal, sino que dentro de un contexto. “Lo que pide en realidad es que el Congreso discuta y determine. Esa ha sido una posición histórica nuestra, desde un comienzo, sino ahora sería oportunista. Al principio era que la derecha con 2/3 podía vetar, no lo sacaron, pero igual sigue estando presente que hay materias que a lo mejor no van a contar con los 2/3 y que pueden ser rechazadas”, sostuvo.

Sobre el apoyo inicial a la constituyente Isabel Godoy, del pueblo Colla, quien disputaba la presidencia con Elisa Loncon, Teillier explicó las razones y los objetivos. “A los convencionales les pareció que podía producirse una escisión grave entre los pueblos originarios. Entonces lo que hicimos, y lo planteamos antes, es que en primera instancia íbamos a votar por Isabel Godoy, pero en segunda, por Loncon. Es evidente que también sirve para acercarse a la Lista del Pueblo, pero también se han producido acercamientos hacia el PS, quienes están acercándose a posiciones de Apruebo Dignidad”, manifestó