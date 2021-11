Naranjo (PS), Jackson (RD) y Sabag (DC), los protagonistas de la jornada donde la oposición hizo la tarea y dejó en jaque el Gobierno

Pasadas las 8 de la mañana, y con la voz totalmente desgastada tras intervenir durante 15 horas seguidas, el diputado socialista Jaime Naranjo celebró la aprobación de la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera. El sector dio toda una muestra de unidad, tras el mazazo propinado a un Gobierno que anda a los tumbos y cuya primera reacción tras la votación fue rasgar vestiduras y tratar de bajarle el perfil a lo que en la oposición catalogan como toda una hazaña.

Como un “rockstar”, Naranjo –quien va a la reelección en el Maule Sur- fue protagonista de un día que quedará en los anales del Congreso Nacional, con su discurso de 1.300 páginas y 15 horas, que generó un cúmulo de reacciones, memes y hasta la creación de una cuenta de Twitter (@naranjotermino).

Y tras la aprobación del libelo, por 78 votos, flanqueado por parlamentarios de todos los partidos de la oposición, Naranjo calificó el momento de “histórico” y destacó que “nos sentimos orgullosos de haber construido a la unidad de la oposición". "Lo hice pensando en que era necesario hacer todos los esfuerzos posibles para mandarle un mensaje al país, que cuando la oposición se une, siempre venceremos", dijo.

A la hora de los análisis, de acuerdo a Marta Lagos, fundadora de MORI, “hoy día, la ex Concertación se revalidó”, según dijo en El Mostrador en La Clave. “El diputado Naranjo actuó por convicción (en acusación). Cuando una persona de 70 años habla por 14 horas sin parar, no lo hace por un asunto pragmático”, añadió la experta.

Para otros analistas, como Fernando Wilson, de la Universidad Adolfo Ibáñez, pese a los cálculos felices de la oposición, solo se trató de “una victoria pírrica”, dado que la oposición terminó “aprobando con 78 votos, teniendo 83” parlamentarios. A su juicio, lo ocurrido es un “acto simbólico”, porque el libelo requiere dos tercios en el Senado. Es más, aseguró que lo sucedido tendrá un correlato electoral: “¿Cuántos votos ganó José Antonio Kast después de este espectáculo?”, se preguntó.

Jackson y Sabag

Para aprobar el libelo, la oposición extremó sus recursos, y la estrategia de “filibusteo” empleada por Naranjo para extender su discurso solo tuvo como objetivo permitir el arribo del diputado RD Giorgio Jackson, quien finalizó en la medianoche su cuarentena y llegó hasta el Congreso en Valparaíso pasada la 01:00 de la madrugada, cumpliendo así con el objetivo propuesto de reunir los votos necesarios para aprobar la acusación constitucional.

Jackson le puso expectación a sus movimientos, transmitió en directo en redes sociales, y llegó manejando su vehículo desde la comuna de Recoleta. Al ingresar al hemiciclo, el frenteamplista fue aplaudido y pasó a dar un especial saludo a su colega socialista. Más tarde justificó el libelo: "Nadie forzó a Piñera a anteponer sus negocios personales sobre el interés común", indicó.

La oposición también empleó otras tácticas para conseguir los 78 votos. Así ocurrió con la llegada del diputado DC Jorge Sabag, quien en algún momento comentó que no iría a la sala porque estaba a la espera del resultado de un PCR. Pero fue “obligado” por su bancada para trasladarse hasta el Congreso. La derecha puso el foco en su caso, exigiendo explicaciones y acusando que el diputado puso en riesgo la salud de sus colegas. Aunque, finalmente, y en la sesión de esta mañana para ver la extensión de la prórroga del estado de excepción en las provincias del conflicto mapuche, el presidente de la Cámara de Diputados Diego Paulsen, informa que PCR del diputado DC Jorge Sabag dio negativo. “Para tranquilidad del diputado Diego Schalper”, ironizó el diputado Matías Walker.

Los cálculos eran complicados, porque sin el voto de Sabag, la acusación se hubiera caído. Y lo cierto es que nadie apostaba mucho por el diputado, porque siempre ha sido un “díscolo” de la oposición. De hecho, en 2019, Sabag junto a otros siete congresistas de oposición votó a favor de la cuestión previa de la acusación constitucional contra Piñera, lo que selló el fracaso del libelo. Al año siguiente, Sabag también se opuso al libelo presentado contra el entonces ministro del Interior Víctor Pérez y este año, nuevamente estuvo en el ojo del huracán, dado que votó en contra del proyecto de despenalización del aborto, pese al compromiso de la bancada del partido con su candidata presidencial Yasna Provoste de cuadrarse con la iniciativa. Sin embargo, finalmente, el parlamentario quien ahora aspira al Senado por el Ñuble, se cuadró esta vez con la acusación.

Fuentes del Congreso indican que el jefe de bancada DC Gabriel Ascencio tuvo una conversación “en términos bien de emplazamiento” para que Sabag se subiera al automóvil rumbo a Valparaíso para estar en la votación. Al final, en la DC quedaron bien “conformes” y hasta “orgullosos” de haberse logrado cuadrar como bancada, y no cargar nuevamente con el estigma de quebrar la unidad de la oposición, como ha ocurrido con otras votaciones claves para el Gobierno.

Los lamentos del Gobierno

En la oposición, tras la votación, todo era alegría. “Esto se ha logrado sólo gracias a la unidad de la oposición”, destacaba el diputado RD Miguel Crispi, mientras en el oficialismo y el Gobierno solo hubo lamentos y los ministros presentes en el Congreso acusaron un "show mediático muy doloroso para la democracia " de los diputados de oposición.

Los candidatos presidenciales del sector se sumaron a las críticas. “Sobre la acusación constitucional y el triste espectáculo que dio el Congreso, especialmente la izquierda, demuestra que se están degradando nuestras instituciones", indicó el abanderado de Chile Podemos +, Sebastian Sichel.

De acuerdo al titular de la Segpres, Juan José Ossa, "lo que vimos fue diputados que entraban escondidos con un PCR pendiente, para poder votar, presionados por sus bancadas entrando en auto de manera camuflada. Lo que vimos fue un diputado que leyó cuatro veces un mismo texto, un diputado que leyó un fallo de 129 páginas sin decir que era un fallo que echaba atrás actos del gobierno de Michelle Bachelet". "Lo que pasa acá es que se abre una puerta que no se cierra, lo que pasa acá es que se le hace un daño a la democracia de manera profunda e irreparable (...) solamente se vota por conveniencia y no por convicción", dijo a su turno el ministro de la Segegob, Jaime Bellolio.

Por su parte, el diputado RN Diego Schalper indicó que “el daño que le produce al país el que el Presidente de la república, sin ningún fundamento razonable, esté hoy día acusado es invaluable… y es invaluable para la gente más pobre de Chile", y su colega Bernardo Berger hablaba de un “día de vergüenza nacional”.

Lejos de valorar la intervención del diputado Naranjo, quien fue aplaudido en la oposición por su performance, el vocero dijo que se vio una intervención donde “no dijo nada (...) sino que simplemente ratificó las falsedades y lo absurdo que estaba puesto en esta acusación sin ningún tipo de fundamentos", agregando que intentó solamente extender el tiempo, con una "triquiñuela".

Bellolio dijo sentir una "profunda decepción, porque yo estuve seis años y medio en esta Cámara, fui compañero de muchos de los que estamos acá y lo que no puedo creer es que algunos digan en los pasillos y para callado que esto es injusto, pero que están amenazados. Que digan que esto no puede ser, pero que total se va a salvar en el Senado".

Qué viene

Con la aprobación del libelo en la Cámara Baja, el Presidente sigue en funciones hasta que el Senado se pronuncie, aunque de acuerdo al artículo 52 de la Constitución “no podrá ausentarse de la República sin acuerdo de la Cámara”.

“El Presidente no queda inhabilitado de sus funciones, sigue plenamente en ellas (...) vamos a seguir gobernando. Y no tenemos ninguna duda que en el Senado lo que va a primar es no solamente la cordura, sino que va a primar la justicia, los argumentos”, dijo el ministro Bellolio.

De cara a la votación en la Cámara Alta, donde la acusación requiere dos tercios, vale decir 29 votos para su aprobación, Ossa indicó que “esperamos naturalmente que en el Senado impere la sensatez”.

Sin embargo, la oposición apuesta a repetir la estrategia en la Cámara Alta. “Ahora necesitamos presionar al Senado para que estén los votos. Lo que está en juego aquí es poder dejar un precedente y elevar, de una vez por todas, los estándares de la política, para que nunca más nos gobierne un corrupto que antepone sus intereses personales por sobre los de la gran mayoría de la población"”; dijo la diputada RD Catalina Pérez.